(Her)start verbreding N33 tussen Zuidbroek en Eemshaven

Het Rijk en de provincie Groningen gaan samen verder met het verbreden van de provinciale weg N33 tussen Zuidbroek en de Eemshaven. De aanpak van het deel tussen Zuidbroek en Appingedam, dat in 2021 werd stilgelegd, wordt opnieuw opgestart. Voor het deel tussen Appingedam en de Eemshaven begint een onderzoek naar mogelijke ontwerpen voor verbreding van de weg.

De N33 is een rijksweg en voor de regio een belangrijke weg van en naar de Eemshaven. De huidige N33 voldoet echter niet aan de eisen van deze tijd. Er zijn aanpassingen nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren en de weg waar nodig te verbreden, zodat ook in de toekomst er geen vertraging optreedt. Het is ook van belang voor de bereikbaarheid en ontwikkeling van Noordoost-Groningen.

N33 midden: herstart van het project

De provincie Groningen en Rijkswaterstaat hebben eerder gewerkt aan de verdubbeling van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Medio 2021 kwam het project stil te liggen door een tekort aan budget en de stikstofproblematiek. Het Rijk en de provincie starten het project nu weer op. Vanuit het programma Nij Begun is er geld beschikbaar gesteld. Uitgangspunt blijft het in 2021 vastgestelde Ontwerp-Tracébesluit, dat in overleg met gemeenten en de omgeving tot stand kwam. In de plannen staan een verdubbeling van de weg en ongelijkvloerse kruisingen. Dit moet zorgen voor een veiliger en vlotter verkeersverloop. Het nieuwe projectteam werkt de komende periode aan een plan van aanpak en de actualisatie van eerdere onderzoeken. Hierbij worden ook inwoners en ondernemers betrokken.

N33 Noord: onderzoek naar toekomstig ontwerp

Voor het noordelijke deel van de N33, tussen Appingedam en de Eemshaven, is de afgelopen twee jaar een verkennend onderzoek uitgevoerd door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Bij dit onderzoek zijn onder andere gemeenten, stichting Groninger Dorpen, jongeren en milieuorganisaties betrokken. In de volgende fase onderzoeken het ministerie van I&W en Rijkswaterstaat samen met de omgeving welk mogelijk ontwerp van de weg het beste aansluit bij de toekomstplannen. Voorwaarde is dat het moet bijdragen aan de leefbaarheid en brede welvaart in het gebied.

Eelwerderbrug

Ook de Eelwerderbrug over het Eemskanaal maakt deel uit van dit onderzoek. Een aquaduct onder het Eemskanaal is een van de mogelijke oplossingen die wordt onderzocht. Het doel is om uiterlijk medio 2026 te besluiten over de definitieve start van het project.

Gezamenlijke aanpak

De trajecten N33 Midden en N33 Noord zitten in verschillende fasen. De projectteams voor Midden en Noord werken aan een gezamenlijke aanpak. De verwachting is dat het Rijk medio 2026 belanghebbenden over het verdere verloop informeert, zowel in het noordelijk deel als ook in het gebied rond de N33 Midden.

Bron: Provincie Groningen