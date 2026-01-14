Kijk omhoog! Kinderlezing sterrenkunde in Bibliotheek Veendam

VEENDAM – Waar komen sterren vandaan? Hoe ver weg staan ze? En kun je zelf de sterrenbeelden vinden? Sterrenkundige Jeffrey Bout neemt nieuwsgierige kinderen mee op ruimtereis tijdens de interactieve kinderlezing “De sterren in het heelal”. Na het verhaal ga je zélf aan de slag: je maakt een draaibare sterrenkaart waarmee je ’s avonds buiten de sterrenbeelden kunt opsporen.
Bout gaf de afgelopen jaren honderden publiekslezingen in Noord-Nederland en weet als geen ander hoe je grote vragen klein en begrijpelijk maakt. Verwacht een boeiende mix van verhalen, weetjes en natuurlijk: heel veel ruimte voor vragen.
Praktisch
Datum: woensdag 25 februari 2026
Tijd: 14.30 – 16.00 uur
Leeftijd: kinderen 7+
Locatie: Bibliotheek Veendam
Aanmelden: via www.groningsebibliotheken.nl/veendam (beperkt aantal plaatsen)
Over de spreker: www.sterrenkundevoorjou.nl
Meer informatie en inschrijven: www.groningsebibliotheken.nl/veendam
Bron: Erik Hulst