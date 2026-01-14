Kinderen vieren vrede in Midwolda en Finsterwolde

MIDWOLDA, FINSTERWOLDE – Spelletjes doen, knutselen en samen ontdekken wat vrede betekent. Dat staat centraal tijdens de volgende Kinder Bijbel Clubs in Midwolda en Finsterwolde. Enthousiaste kinderwerkers zetten alles op alles om er voor kinderen een onvergetelijke tijd van te maken.
Op zaterdag 17 januari bruist dorpshuis De Schakel in Midwolda (Hoofdweg 170) van de gezelligheid. Vanaf 10.00 uur schrijven de eerste kinderen zich in en om 10.30 uur start het programma, dat duurt tot 12.00 uur.
Daarna is er op zaterdag 7 februari een nieuwe Kinder Bijbel Club in Finsterwolde (Hoofdweg 19). De inloop begint hier om 14.00 uur, het programma is van 14.30 tot 16.00 uur.
Kinderen duiken samen via een afwisselend programma met een sketch, een bijbelverhaal en vrolijke liedjes in het thema ‘vrede’. Na afloop staat er voor kinderen én ouders of verzorgers een broodje knakworst klaar.
“Ik breng mijn kind hier graag,” vertelt een moeder. “Goed voor haar om nieuwe contacten te maken. Ze vindt het erg leuk om te komen! We plannen onze vakantie ook graag om de Vakantie Bijbel Club Feestweek heen, zodat ze daar naartoe kan. Dat is voor haar erg belangrijk.’
Feest in de zomervakantie
Wie alvast vooruit wil kijken, kan de agenda erbij pakken: van maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli staat de Vakantie Bijbel Club Feestweek gepland. Vijf dagen lang vieren kinderen in de zomervakantie feest, met volop activiteiten, gezelligheid en ontmoeting.
De Kinder Bijbel Club en Vakantie Bijbel Club zijn er voor alle kinderen van vier jaar en ouder. De activiteiten kosten de kinderen niets, met dank aan de sponsors. Ouders mogen bij het programma blijven, maar kunnen ondertussen ook even wat anders gaan doen.
Meer informatie: geloofinoldambt.nl of social media – @geloofinoldambt.
Bron/foto’s: Christa Noteboom