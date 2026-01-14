DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Meppen

Rond kwart voor negen vanmorgen wou een 38-jarige man met een trekker en twee kiepwagens vol aardappelen rechtsaf van de Zuid-Noordweg naar de B402 rijden. Tijdens het remmen werden de kiepwagens, vermoedelijk door een defect in het remsysteem, tegen de trekker geduwd. Hierdoor tolde de trekker rond en kantelde een van de kiepwagens. De lading van circa 13 ton aardappelen kwam op de rijbaan terecht. De chauffeur bleef ongedeerd. De B402 moest aanvankelijk volledig in de richting van Nederland worden afgesloten. Meerdere boeren hielpen de aardappelen op een andere kiepwagen over te laden. Daarna kon het verkeer langzaam langs de plaats van het ongeval worden geleid.

Rond 11:45 uur vanmorgen brak in de werkplaats van een busmaatschappij aan de Am Baggerwerk in Meppen brand uit. Volgens de eerste bevindingen was in de werkplaats een medewerker aan de achterkant van een bus bezig, toen er rook uit het voertuig werd waargenomen. Samen met twee andere medewerkers wist de medewerker de bus uit de werkplaats naar de aangrenzende parkeerplaats te duwen. Daar stond het voertuig volledig in brand. Alle drie de medewerkers bleven ongedeerd. De brandweer rukte uit met 30 brandweerlieden en bluste de brand. Tijdens de brand ontstond er veel rook en werd omwonenden geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden. Naast de bus raakte ook een deel van het gebouw, waaronder twee roldeuren, beschadigd. De totale schade wordt momenteel geschat op ongeveer € 80.000. Het onderzoek naar de exacte oorzaak van de brand is nog gaande.

Lathen

Zaterdagavond hebben rond negen uur meerdere personen met een voertuig een akker aan de Kathen-Siedlung vernield. Zij veroorzaakten diepe remsporen op de, met rogge ingezaaide, akker. De politie is een strafrechtelijk onderzoek gestart en verzoekt getuigen die informatie kunnen verstrekken over het voertuig of het incident contact op te nemen met het politiebureau Lathen op telefoonnummer (05933) 924570.

Papenburg

Op 25 december 2025 vond tussen 20:14 en 20:24 uur in een appartement aan het Hauptkanal links in Papenburg een gewapende overval plaats. Volgens de huidige informatie belden twee nog onbekende daders bij een appartement in een appartementencomplex aan. Nadat de bewoner de deur opendeed, bedreigden de daders hem met een vuurwapen en eisten geld. De daders dwongen het slachtoffer het appartement in en gingen op zoek naar geld. Omdat ze geen geld konden bemachtigen, vluchtten de daders in onbekende richting. Het slachtoffer bleef ongedeerd. Een forensisch onderzoeksteam werd ingezet.

Beschrijving van de daders:

Beide daders worden omschreven als mannen van gemiddelde lengte, gekleed in het zwart en gemaskerd. Een van de daders is ongeveer 1,80 tot 1,85 meter lang, de andere ongeveer 1,70 meter. Een van de daders droeg een vuurwapen. Iedereen met informatie over het misdrijf of de daders wordt verzocht contact op te nemen met de politie van Papenburg op 04961 / 9260.

Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland