Nadja Siersema benoemd tot gedeputeerde

GRONINGEN – Nadja Siersema (GroenLinks) is op 14 januari 2026 benoemd tot gedeputeerde van de provincie Groningen. Zij volgt hiermee Karin Dekker op.
Siersema is sinds 2019 actief in de Groningse politiek. In haar periode als Statenlid hield zij zich bezig met onder meer natuur en landbouw, water en klimaatadaptatie, Waddenzee, financiën en economische zaken. Sinds 2023 was zij fractievoorzitter van GroenLinks. Ook was zij onderhandelaar tijdens de formatie van de huidige coalitie. Daarnaast werkte zij in haar woonplaats Stadskanaal als leerkracht in het speciaal basisonderwijs.
Met de benoeming van Siersema is het college van Gedeputeerde Staten weer op volle sterkte.
Bron: Provincie Groningen