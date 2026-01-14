Nieuwjaarsbijeenkomst in Winschoten blikt vooruit op 2026

WINSCHOTEN – Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in de Marktpleinkerk in Winschoten is vooruitgekeken naar het nieuwe jaar. In een volle kerk spraken zowel de burgemeester als de kinderburgemeester van Oldambt hun wensen en zorgen uit voor 2026.
De burgemeester stond in haar toespraak stil bij de uitdagingen waar inwoners mee te maken hebben. Ze benadrukte het belang van met elkaar in gesprek blijven en oog houden voor elkaar, zeker in tijden waarin maatschappelijke druk en onzekerheid voelbaar zijn. “Juist in moeilijke momenten hebben we gezien hoe belangrijk het is dat mensen er voor elkaar zijn,” gaf zij aan.
Ook de kinderburgemeester kwam aan het woord. Op de vraag wat zij alle kinderen toewenst voor het nieuwe jaar, noemde zij het belang van een goede basis, veiligheid en gelijke kansen. “Het is belangrijk dat ieder kind zich veilig voelt en dezelfde mogelijkheden krijgt,” zei zij.
Malou Vos