Raadslid Pé Langen overleden

VEENDAM, WILDERVANK – In een persbericht deelt gemeente Veendam het volgende mede: ‘Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons raadslid Pé Langen. Hij was al enige tijd ziek, maar zijn overlijden komt toch onverwacht’. Pé Langen is 72 jaar geworden.

Pé Langen was in totaal 23 jaar raadslid van de gemeente Veendam. In de periode van 1990 tot 1998 was hij fractievoorzitter van fractie P. In 2010 keerde hij terug in de gemeenteraad als fractievoorzitter van Veuruutkiek (VUK), de partij die hij zelf oprichtte. Van 2022 tot aan zijn overlijden was hij raadslid voor VUK.

‘Met zijn overlijden verliest de gemeenteraad een zeer betrokken raadslid. Wij herinneren Pé Langen als een markante persoonlijkheid. Uitgesproken, eigenzinnig, onmiskenbaar zichzelf, met een hart van goud. Hij voelde zich sterk verbonden met de gemeente en haar inwoners en zette zich in het bijzonder in voor mensen die extra ondersteuning nodig hadden. Hij was wars van protocol, schuwde controversiële standpunten niet.

Hij sprak zoals hij dacht, zonder omwegen. Dat maakte hem niet altijd gemakkelijk, maar hij deed dat vanuit een oprecht geloof in wat hij deed en zei. Dat kon schuren in het debat, maar hield de raad ook scherp. Daarmee herinnerde hij ons eraan dat lokale democratie niet alleen gaat over regels en procedures, maar vooral over mensen, overtuiging en betrokkenheid.

Wij wensen zijn kinderen, familie, vrienden en de fractie VUK veel sterkte en kracht toe bij het verwerken van dit grote verlies.

Tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2026 staan wij stil bij het overlijden van Pé Langen’, aldus gemeente Veendam.

Bron: Gemeente Veendam