Succesvolle start V.H.V. Jonge Springpaardenopleiding in Onstwedde

ONSTWEDDE – Dinsdagavond 13 januari vond in Manege De Driesporen in Onstwedde de eerste opleidingsavond plaats van de V.H.V. Jonge Springpaardenopleiding 2026. Met een mooi deelnemersveld van jonge, talentvolle springpaarden kan de organisatie terugkijken op een geslaagde aftrap.
De Jonge Springpaardenopleiding is een initiatief van de Veenkoloniale Hippique Vereniging (V.H.V.) en heeft als doel sport en fokkerij met elkaar te verbinden. Onder deskundige begeleiding van Age Flapper krijgen vier- en vijfjarige paarden, die aan het begin staan van hun sportcarrière, de kans om op een verantwoorde manier wedstrijdervaring op te doen.
Tijdens deze eerste avond kwamen de paarden in verschillende groepen in actie. De nadruk lag op rust, basiswerk en het opbouwen van vertrouwen in het parcours. Zowel ruiters als publiek konden zien dat er veel kwaliteit en potentie aanwezig is binnen het deelnemersveld.
De opleiding bestaat uit vier opleidingsavonden, gevolgd door een finale op 10 maart, waarbij Albert Zoer zal optreden als gastjury. In de finale zijn aantrekkelijke geldprijzen en fokkerspremies te winnen.
De volgende opleidingsavond staat gepland op dinsdag 27 januari, opnieuw in Manege De Driesporen te Onstwedde. Meer informatie over de V.H.V. Jonge Springpaardenopleiding is te vinden via www.vhvstadskanaal.nl .
Bron en foto’s: Freerk Boskers, klik HIER voor meer foto’s.