Tony’s Pop Uur – een muzikale reis door pop- en rockgeschiedenis

STUDIO RTV WESTERWOLDE – In Tony’s Pop Uur, een informatief wekelijkse muziekprogramma op de donderdag van 18.00 uur tot 20.00 uur, hoor je vooral pop- en rockmuziek uit de vervlogen tijden, met als hofleverancier muziek uit de zeventiger en tachtiger jaren.
Tony’s Pop Uur staat morgen weer garant voor twee uur vol pop- en rockmuziek met een brede internationale mix. In het eerste uur hoor je grote namen als Coldplay, Chris Stapleton en Pretenders, afgewisseld met Nederlandse trots als DI-RECT, Son Mieux en Herman Brood. De rode draad in dit uur is emotie en melodie: van de ingetogen sfeer van ‘The Scientist’ tot de energie van ‘Tonight’. Leuk bruggetje is de combinatie van klassieke poprock en moderne indie, waarbij artiesten als Noah Kahan en Hollow Coves perfect aansluiten bij de sfeer van Coldplay. Ook opvallend is de mix van talen en stijlen, met Duits (Nena), Italiaans-Amerikaanse soul (Zucchero) en hedendaagse Nederlandse pop. Het tweede uur gaat steviger van start met rockklassiekers van Uriah Heep, Neil Young en George Harrison.
Hier hoor je duidelijke thema’s als vrijheid, idealen en doorzettingsvermogen, perfect passend bij nummers als ‘Rockin’ in the Free World’. De blues- en rockinvloeden komen sterk terug met Anthony Gomes, Chris LeDoux en The Blues Brothers. Een mooi contrast ontstaat tussen nostalgie en tijdloze songs enerzijds en frisse energie van bands als Kane en Snow Patrol anderzijds. Bijzonder detail is de samenwerking tussen Sting en Zucchero, die internationale klasse toevoegt aan het tweede uur. Zo vormt Tony’s Pop Uur een muzikale reis door decennia pop- en rockgeschiedenis. Stem donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur af op RTV Westerwolde en beleef het mee.
Presentatie: Tony Klaassens