Verslag van Jan Bossen van het ommetje door Jipsingboertange

JIPSINGBOERTANGE – Woensdagochtend werd als start voor de wandeling van WandelenWerkt gekozen voor Jipsingboertange.

Op woensdag 14 januari hebben de wandelcoaches van WandelenWerkt als beginpunt gekozen voor de kantine van voetbalvereniging J.V.V. Daar stond om 8.45 uur de koffie met koek klaar en konden de wandelaars die zich vooraf hadden opgegeven zich melden bij de coaches. Ook deze dag kon er weer worden gewandeld in de bekende drie afstanden: 6, 8 en 10 km.

De Jipsingboertange Voetbal Vereniging (J.V.V.).

Opgericht op 31 oktober 1946 en momenteel spelend met 2 seniorenelftallen in de competitie. De clubkleuren zijn zwart – wit en dat zie je in de gebouwen overal terug. De velden en kantine van J.V.V. liggen aan de G. Buwaldaweg. Gerrit Buwalda is omgekomen in de Tweede Wereldoorlog. Hij werd verdacht van zogenaamde opruiing tot staking. Dit waren de zogenaamde meistakingen van 1943. Iedereen die in dienst was geweest werd opgeroepen voor de Arbeidsinzet en er ontstond verzet in het hele land.

In die periode werden door de Duitse bezetter veel landbouwproducten ingevorderd. Buwalda heeft een boer die hij kende gevraagd aan de staking mee te werken, waarschijnlijk met het verzoek de levering te saboteren. Dit bleek een NSB boer te zijn en deze heeft Buwalda aangegeven. Buwalda werd vervolgens thuis opgepakt , meegenomen naar zijn achtertuin en daar doodgeschoten. Zijn zoontje, vier jaar oud, zou er oorspronkelijk getuige van zijn, maar werd door zijn moeder teruggeroepen. Een Duitse soldaat vertelde haar vervolgens wat er was gebeurd.

De groep voor 10 km vertrok om 9.15 uur als eerste en ging via de G. Buwaldaweg richting de bossen rondom Jipsingboertange. Daar was zichtbaar dat er een enorme kaalslag werd uitgevoerd. In eerste instantie werd een hoop naaldbomen gerooid, omdat hier nog steeds de letterzetter actief is, waardoor heel veel naaldbomen het loodje leggen. Maar ook worden er, met als uitleg dat dit meer licht en lucht in het bos brengt, erg veel op het oog gezonde eiken en beukenbomen gerooid.

Na een tijd door de natuur te hebben gewandeld werd bij “de Breiskamp“ even pauze gehouden. Dit stuk land maakt nu deel uit van het begrazingsproject Breedwisch, maar rond 26 september 1665, tijdens de eerste Munsterse oorlog, hadden de Munsterse troepen, groot 1800 man, op dit stuk grond hun kampement opgeslagen. Ze waanden zich er volkomen veilig, niet wetende dat aan de overkant, van wat nu de Jipsingboertangerstraat is, in het Brakbos een afdeling van de Staatse troepen zich in een stuk bos ophield en hen schitterend in het vizier had. Op 26 september heeft deze afdeling, groot 104 man, onder leiding van luitenant Willem Nierop de Munstersen volledig in de pan gehakt. 300 man van de Munstersen zijn hierbij gesneuveld; dan wel tijdens hun vlucht verdronken in de Ruiten Aa. Nierop en zijn mannen hebben vervolgens de brug, die door de Munstersen in het moeras was aangelegd, in brand gestoken, dan wel verwoest. Om Groningen te bereiken moesten de Munstersen daarom een grote omweg maken en dat gaf Groningen de tijd om zich voor te bereiden. En dat is gelukt.

Na de bossen op verschillende manieren te hebben doorkruist, kwamen de wandelaars weer in de kantine van J.V.V. aan. Daar stond zoals gebruikelijk de soep met brood weer klaar en konden de liefhebbers hier weer van genieten.

Tekst en foto’s: Jan Bossen