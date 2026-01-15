Finalisten ondernemersprijs Oost-Groningen 2026 bekend
De drie finalisten van de ondernemersprijs Oost-Groningen 2026 zijn bekend. Steenhuis Sloopwerken, SGGB en Wima Vastgoed maken op dinsdag 3 maart in cultuurhuis De Klinker kans op de prijs voor beste ondernemer van Oost-Groningen.
De jury van de ondernemersprijs Oost-Groningen heeft uit de 33 genomineerden 3 finalisten geselecteerd. Deze bedrijven onderscheiden zich door sterk ondernemerschap, het creëren van werkgelegenheid, maatschappelijke betrokkenheid en innovatie. De prijsuitreiking vindt plaats op dinsdag 3 maart in cultuurhuis De Klinker in Winschoten. Juryvoorzitter Karel Groen licht toe: “We hebben gekozen voor drie hele verschillende en toonaangevende bedrijven, die de rijkheid van de economie in Oost-Groningen goed weergeven.”
Gouden toekomst voor winnaar
De winnaar ontvangt de trofee ‘De Gouden Toekomst’. Dit bronzen beeldje is speciaal voor de Ondernemersprijs Oost-Groningen ontworpen door kunstenares Erlinde Stephanus en staat symbool voor de kracht en toekomst van ondernemerschap in Oost-Groningen.
Jury
De jury van de Ondernemersprijs Oost-Groningen 2026 bestaat uit:
Karel Groen Juryvoorzitter
René Luinstra Voorzitter ondernemerskring Oost-Groningen
Erich Wünker Wethouder gemeente Oldambt
Akke Groenewoud Bestuurder Economic Board Groningen
Jaron Hessels Winnaar Ondernemersprijs 2022
Over de prijs
De ondernemersprijs Oost-Groningen is een initiatief van de Ondernemerskring Oost-Groningen en de gemeente Oldambt. De prijs is met nadruk gericht op de ondernemer. Het doel is om de trots van het ondernemerschap in Oost-Groningen voor het voetlicht te brengen en dit in de regio te versterken. Bedrijven die gevestigd zijn in Oost-Groningen konden zich (laten) nomineren voor de prijs.
Bron: Gemeente Oldambt