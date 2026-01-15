Beleef Poëzie tijdens de opening van de Poëziepaden in Sellingen en Smeerling

SELLINGEN, SMEERLING – Poëzieweek, hét poëziefeest van Vlaanderen en Nederland, is er overal en voor iedereen! Van 29 januari tot en met 4 februari 2026 vieren we Poëzieweek 2026 in het thema ‘metamorfose’ – een krachtig en veelzijdig onderwerp.
Verandering is de enige constante. Van rups naar vlinder, van dag naar nacht, van woord naar gedicht. Metamorfose is overal: in de natuur, in ons lichaam, in onze gedachten en in onze samenleving. Het is een transformatie die ons uitdaagt, verrast en inspireert. Poëzie is bij uitstek het genre dat deze veranderingen vangt, verwoordt en verbeeldt. Voor ouders en kinderen
Excursies
Tijdens de Poëzieweek organiseren we samen met Staatsbosbeheer Westerwolde twee excursies in de natuur. We wandelen onder begeleiding over de Poëziepaden langs verschillende gedichten in de natuur. Na afloop staat er een kopje koffie of thee voor ons klaar. Deze excursies hebben een maximum aantal deelnemers. Geef je dus snel op.
Poëziepad Sellingen:
Zaterdag 31 januari van 14:00-16:00 uur
Startlocatie: Kopje Genieten
Poëziepad Smeerling:
Zaterdag 7 februari van 14:00-16:00 uur
Startlocatie: Gasterij Natuurlijk Smeerling.
Voor meer informatie en aanmelding, ga naar groningsebibliotheken.nl/agenda
Bron: Valerie Kruijer