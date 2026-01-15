Damteam CBS Mons Sinaï 2 uit Heiligerlee kampioen12e scholendamtoernooi

WINSCHOTEN – De finale van het 12e scholendamtoernooi in de regio Oost-Groningen mocht zich ook deze editie verheugen in een grote publieke belangstelling.

Evenals de afgelopen drie jaren fungeerde woensdagmiddag 14 januari het “Theatercafé” van Cultuurhuis De Klinker in Winschoten als decor. Dit is trouwens een samenwerkingsverband tussen bibliotheek Winschoten, Cultuurhuis De Klinker in Winschoten en Damclub Winschoten.

Voor deze finale hadden zich 8 viertallen, van groep 3 t/m 6 in het basisonderwijs geplaatst en werkten vervolgens een zogenaamd rondtoernooi af. Na 7 ronden toonde het viertal van CBS Mons Sinaï 2 uit Heiligerlee zich de sterkste. Het kampioensteam bleef ongeslagen en werd gevormd door Yeriah, Swenn, Dinand en Maria. Goede tweede op bordpunten werd het 1e team van Mons Sinaï. Dit team werd gevormd door Hamza, Rick, Sophie, Gabriël en Lola. Beide teams van CBS Mons Sinaï hebben zich vervolgens geplaatst voor het provinciaal Gronings kampioenschap dammen in “Het Hogeland College” (HHC) in Warffum, dat plaats vindt op zaterdag 21 maart. Goede derde werd het eerste team van CBS “Het Baken” uit Westerlee dat werd gevormd door Tijn, Sem, Finn en Tim. Woensdagmiddag 28 januari komen de leerlingen van groep 7/8, de pupillen, in dezelfde locatie in actie.

Tafelarbiters

Voorzitter Janick Lanting van Damclub Winschoten opende tegen 13:30 uur het toernooi voor de acht finalisten, waarbij de spelregel “aanraken is zetten” nog even werd benadrukt. Om het toernooi goed te laten verlopen fungeerden Haykaram Zhamkochyan, Jan Starke, Johan Tuenter, Egbert Wierenga en Janick Lanting als “tafelarbiter”. Jakob Pronk nam de administratie op zich en Johan Tuenter reikte met Janick Lanting, na afloop, de prijzen uit.

Eindstand 12e scholendamtoernooi, welpen groep 3 t/m 6

CBS Mons Sinaï 2 Heiligerlee 7 – 12 CBS Mons Sinaï 1 Heiligerlee 7 – 10 36 bordpunten CBS Het Baken 1, Westerlee 7 – 10 35 bordpunten CBS Maranatha, Winschoten 7 – 10 33 bordpunten CBS Mons Sinaï 3, Heiligerlee 7 – 8 CBS Het Baken 2, Westerlee 7 – 3 23 bordpunten CBS De Vossenburcht 2, Winschoten 7 – 3 20 bordpunten CBS De Vossenburcht 1, Winschoten 7 – 0

Historie

Om de damsport onder de aandacht te brengen van de jeugd, besloot Damclub Winschoten in het seizoen 2011-2012 een scholendamtoernooi te organiseren en begon met de uitnodiging van alle basisscholen in de gemeente Oldambt. Dit eerste jaar in 2012 werd gespeeld in één leeftijdscategorie. OBS De Uilenburcht uit Beerta had de primeur met het eerste kampioenschap. Het 2e scholendamtoernooi werd de richtlijn van de KNDB gevolgd en werd gedamd in twee categorieën, namelijk groep 4 t/m 6, de welpen en groep 7/8 de pupillen. De coronaperiode legde vervolgens het scholendamtoernooi in seizoen 2020 – 2021 en 2021 – 2022 in heel Nederland stil, om het daarna weer op te pakken.

Jeugdafdeling Damclub Winschoten

Alle deelnemers aan het scholendamtoernooi werden geattendeerd op de jeugdafdeling van Damclub Winschoten dat elke woensdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur in de “cursusruimte” van de bibliotheek Winschoten aanwezig is. Hier worden in eerste instantie de beginselen van het dammen onderwezen. Daarnaast kunnen de jeugdleden opgaan voor hun eerste damdiploma. Tevens worden de jeugdige dammers in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een 10-tal jeugdwedstrijden in de vier noordelijke provincies.

KNDB DAMZ! Online dammen

In overleg, worden op verzoek, damlessen verzorgd op de basisscholen in Oost-Groningen.

Ook dit begint in eerste instantie met de spelregels. De KNDB heeft als overkoepelende organisatie van alle Nederlandse damverenigingen voor de jeugdige spelers, een speciaal programma ontwikkeld onder de noemer DAMZ!, waar online, op een ludieke manier, de spelregels worden uitgelegd. Daarnaast kan er online gedamd worden en met “Dammentor” tenslotte online trainen.

Bron: Geert Lubberink