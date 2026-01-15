Fitclub Pekela helpt kinderen met plezier in beweging te komen

Westerwolde Weerbericht van: Donderdag 15 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

EEN BEETJE | VANAF ZONDAG KOUDER

Na de zon van gisteren is het vandaag de meeste tijd weer zwaar bewolkt. Er zal vanochtend zo af en toe wat regen of motregen vallen, vanmiddag is het vaak droog en vanavond is er weer meer kans op een beetje regen. Maar heel veel valt er niet. De wind is zwak tot matig uit het zuiden en later matig tot vrij krachtig, de maximumtemperatuur is 9 graden.

Vannacht blijft het relaief zacht met 6 of 7 graden en er is vannacht en morgenochtend ook af en toe wat regen. Ook is er vannacht een vrij krachtige wind. Morgen neemt de wind wat af en morgenmiddag en morgenavond is de meeste tijd droog met enkele opklaringen. Temperatuur morgenmiddag rond 8 graden.

In het weekend waait de wind uit het zuidoosten. Zaterdag valt er ’s ochtends misschien een bui maar er komt dan ook wat zon, zondag is een droge dag met zonnige perioden en af en toe wat bewolking. Maximum zaterdag rond 7 graden, zondag rond 3 graden. Het wordt op termijn dus kouder: begin volgende week is er ook weer nachtvorst en overdag wordt het dan 1 tot 4 graden.