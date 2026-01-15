Hartverwarmende documentaire Folktales te zien bij Filmhuis vanBeresteyn

VEENDAM – Op dinsdagmiddag 20 januari 2026 vertoont Filmhuis vanBeresteyn de documentaire Folktales van Oscar-genomineerde filmmakers Heidi Ewing en Rachel Grady. De film speelt zich af op een bijzondere folk highschool in het uiterste noorden van Noorwegen, waar tieners een schermloos tussenjaar volgen in de Arctische wildernis.
Zonder klaslokalen leren de jongeren overleven met hondensleeën, samenwerken en vertrouwen op zichzelf en elkaar. Wat begint met twijfel en weerstand groeit uit tot zelfvertrouwen, veerkracht en verbondenheid met de natuur. Tegen een adembenemend landschap toont Folktales hoe afstand van de moderne wereld ruimte kan geven voor persoonlijke groei.
Een ontroerende en inspirerende documentaire over volwassen worden, natuur en zingeving.
Datum: Dinsdag 20 januari 2026
Aanvang: 14.00 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: vanBeresteyn