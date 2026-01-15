DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Bunde
Tussen 13 januari 18.00 en 14 januari 8.45 uur zijn op de parkeerplaats van een uitgaansgelegenheid aan de Am Katjedeep in Bunde de kentekenplaten van een VW Caddy van een 50 jarige man gestolen. Getuigen worden verzocht contact met de politie op te nemen.
Lathen
Op de kruising in de Sögeler Straße in Lathen vond een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Volgens de eerste bevindingen reed een nog onbekende bestuurder op de L53 (Sögeler Straße) van Sögel richting Lathen. Op de kruising met een weg die overgaat in de Schlagbrückener Weg, richting Meppen, wilde de bestuurder linksaf slaan. Tegelijkertijd reed een 46-jarige vrouw in een Audi A3 op de L53 van Lathen richting Sögel. Zij wilde op de kruising rechtsaf slaan. Doordat de onbekende bestuurder geen voorrang verleende, moest de vrouw abrupt remmen. Hierdoor raakte haar auto van de weg en botste tegen een verkeerslicht en een verkeersbord. De Audi is total loss. De onbekende bestuurder is na het ongeval gevlucht. De politie verzoekt getuigen die informatie kunnen verstrekken over het ongeval of het vluchtende voertuig contact op te nemen met het politiebureau van Haren op telefoonnummer (05932) 72100.
Meppen
Gisteren vond op de Teglinger Straße in Meppen een aanrijding met vluchtmisdrijf plaats. Volgens de eerste bevindingen heeft een nog onbekende bestuurder van een auto met aanhanger een tegemoetkomende vrachtwagen met oplegger van een 54 jarige chauffeur aangereden. De aanhanger van het vluchtende voertuig zou een tiny house of een vatsauna vervoerd hebben. Na de aanrijding is de bestuurder van de auto met aanhanger doorgereden en in de richting van Meppen gevlucht zonder aangifte te doen of de schade te vergoeden. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt de automobilist en eventuele getuigen die informatie over het ongeval of het voertuig kunnen verstrekken, contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931 / 9490.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland