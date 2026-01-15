Meneer en mevrouw De Wal 60 jaar getrouwd

OUDE PEKELA – Wethouder Ellen van Klaveren feliciteerde dinsdagmiddag 14 januari Coenraad Meindert (81) en Elizabeth de Wal (80) met hun 60-jarig huwelijk. Als bijzonder aandenken aan deze mijlpaal overhandigde zij het echtpaar hun huwelijksakte om samen terug te blikken op hun trouwdag.

Het echtpaar De Wal trouwde in 1966 in Midwolda, precies tussen hun toenmalige woonplaatsen in. Coenraad Meindert woonde destijds in Scheemda en Elizabeth in Oostwold.

De vonk sloeg al eerder over. Als tieners van 15 en 16 jaar leerden zij elkaar kennen in de supermarkt in Winschoten waar ze beiden werkten. Niet lang daarna besloten zij samen verder te gaan en stapten ze in het huwelijksbootje.

Direct na hun huwelijk verhuisde het stel naar het mooie Pekela. Dat was even wennen, vertellen zij. De directheid van de Pekelders was anders dan zij gewend waren. ‘Maar we raakten er snel aan gewend en zouden niet meer anders willen,’ aldus Elizabeth. ‘Je weet hier altijd waar je aan toe bent.’ En mooi wonen doen ze zeker: vanuit hun huiskamer kijken ze recht uit op de markante watertoren.

Na zijn werk in de supermarkt maakte Coenraad Meindert carrière bij Vesta Verzekeringen, dat later achtereenvolgens Victoria Veste, RVS en uiteindelijk ING werd. Elizabeth werkte jarenlang in de thuiszorg. Daarnaast was Coenraad Meindert meer dan 48 jaar actief als scheidsrechter bij de KNVB, waarvoor hij een Koninklijke Onderscheiding ontving. Later floot hij wedstrijden bij Noordster, waar Elizabeth in de kantine werkte.

Sportiviteit speelt nog altijd een belangrijke rol in hun leven. Zo wandelt Coenraad Meindert dagelijks zo’n 2,5 kilometer door Pekela en sport Elizabeth wekelijks bij Prenger Hoekman. ‘Dat houdt ons gezond en fit,’ zeggen ze.

Naast bewegen genieten zij volop van tijd met hun zoon en schoondochter. Die wonen bij hen in de straat en ze gaan regelmatig samen op vakantie. De eerstvolgende reis staat al gepland: naar de Moezel in Frankrijk. Ook uit eten gaan behoort tot hun favoriete bezigheden. Niet voor niets vierden zij hun diamanten huwelijk gisteren samen met familie en vrienden bij De Tellerlikker in Winschoten.

Zo genieten Coenraad Meindert en Elizabeth de Wal, nog altijd samen actief en vol plannen, van hun diamanten jaren.

Bron: Gemeente Pekela