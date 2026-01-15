Opbrengst kerstmarkt Break! overgedragen aan Voedselbank Veendam

VEENDAM – De opbrengst van de kerstmarkt bij Jongerencentrum Break! is vandaag officieel overgedragen aan de Voedselbank Veendam. Ineke van Loo overhandigde namens de organisatie een cheque ter waarde van € 570,- en meerdere kratten vol voedsel.
De cheque werd in ontvangst genomen door Gea Schonewille en Jaap Sanders, onder toezicht van , Iris Topelen, Marianne Pruissen-Van Der Velde, Maartje van der Grind, Ronald de Groot, Joey Smit en Neva Lemmens.
De kerstmarkt werd mogelijk gemaakt door Westerwinde, DOP, Jongerenwerk DeBasis en Winkler Prins. Dankzij hun inzet en samenwerking kon het evenement niet alleen gezellig, maar ook maatschappelijk waardevol zijn.
De Voedselbank kan dankzij deze bijdrage rekenen op extra steun in een periode waarin hulp hard nodig is.
Bron: Peter Panneman
Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl