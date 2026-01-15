Oproep Meertmoand Streektoalmoand 2026: Meld jouw activiteit aan voor de Meertmoandledder!

GRONINGEN – Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen, maar Erfgoed in Groningen kijkt al vol
enthousiasme vooruit naar Meertmoand Streektoalmoand 2026! In maart zetten we traditiegetrouw de streektaal centraal, met extra aandacht voor de Grunneger toal. Onder het motto Kiek veuroet! stimuleert Erfgoed in Groningen inwoners en liefhebbers uit stad én ommeland om in maart op pad te gaan en streektaal te beleven.
De Meertmoandledder
In aanloop naar maart publiceren we een speciale digitale uitgaansladder: de Meertmoandledder.
Hierin verzamelen en promoten we zoveel mogelijk activiteiten rondom de Groninger streektaal.
Denk aan muziekconcerten, festivals, literaire optredens, theater en andere inspirerende initiatieven.
De Meertmoand Streektoalmoand staat centraal, maar we kijken ook alvast vooruit naar activiteiten
later in het jaar. Iedereen is welkom om in maart (en daarna!) het Gronings te laten horen en ermee
aan de slag te gaan.
Oproep: dou mit!
Organiseer jij in maart een dag, week of activiteit rondom de Groninger taal? Of dat nu een
muziekoptreden is, een literaire middag of avond, of iets heel anders – we horen het graag!
Meld je activiteit aan en lever het volgende aan:
- Titel van de activiteit
- Korte beschrijving (max. 3 alinea’s)
- Links naar website en sociale media
- Een afbeelding (liefst zo groot mogelijk)
Aanmelden kan tot 9 februari 2026 via: erfgoednieuws.nl/evenement-aanmelden.
Activiteiten aangemeld op erfgoednieuws.nl verschijnen ook in de uitagenda van visitgroningen.nl.
Hulp nodig bij het aanmelden? Mail ons gerust via communicatie@erfgoedingroningen.nl.
Extra online aandacht
Alle ingezonden activiteiten krijgen extra zichtbaarheid:
- Op de website www.erfgoedingroningen.nl
- Via sociale media (Instagram, Facebook en LinkedIn)
- In de nieuwsbrieven
- En natuurlijk in de digitale Meertmoandledder, die wordt verspreid onder onze achterban en
mediacontacten
Praktische informatie op een rij:
- De Meertmoandledder is een digitaal overzicht van activiteiten rondom de Groninger
streektaal
- Aanmelden via: erfgoednieuws.nl/evenement-aanmelden
- Deadline: 9 februari 2026 (liefst eerder)
Vragen of advies? Neem contact op via communicatie@erfgoedpartners.nl
Samen maken we van Meertmoand Streektoalmoand weer een maand om trots op te zijn. Dou mit,
en kiek veuroet!
Bron: Erfgoed in Groningen