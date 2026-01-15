Rotonde Vlagtwedde krijgt een nieuwe uitstraling

VLAGTWEDDE – Vandaag is hard gewerkt aan een compleet nieuwe uitstraling van de rotonde in Vlagtwedde.

In december werd bekendgemaakt dat de Gemeente Westerwolde, samen met Dorpsvereniging Vlagtwedde, Welzijn Westerwolde en woningcorporatie Acantus de handen ineen heeft geslagen voor een reeks verbeteringen in het dorp. Samen voeren zij zes acties uit die bijdragen aan een groenere leefomgeving, meer veiligheid en sterkere sociale verbondenheid. Het gezamenlijke doel: Vlagtwedde nog prettiger maken om te wonen, leven en samen te zijn.

De aanpak richt zich op drie belangrijke thema’s: leefomgeving, sociale verbondenheid en wonen. Op basis van onder andere de dorpsvisie Levenslang in Vlagtwedde van de dorpsvereniging zijn zes concrete projecten geselecteerd.

Een van de meest zichtbare projecten is de aanpak van de rotonde bij de ingang van het dorp. De rotonde, die jarenlang een doorn in het oog was voor veel inwoners, krijgt een compleet nieuwe uitstraling. In het najaar van 2025 is het struikgewas verwijderd en deze week is gestart met het verder aankleden van de rotonde met nieuwe beplanting.

Daarnaast zijn er vier grote harten geplaatst. Deze harten verwijzen onder andere naar de slogan Vlagtwedde, het hart van Westerwolde. Het hart is ook terug te vinden in het logo van Dorpsvereniging Vlagtwedde.

De Provincie Groningen is eigenaar van de rotonde en heeft toestemming gegeven voor de aanpak. De werkzaamheden worden gefinancierd vanuit de Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) van de Gemeente Westerwolde, een regeling die specifiek is gericht op het versterken van de leefbaarheid, welvaart en duurzaamheid in Vlagtwedde.

Met de vernieuwde rotonde als zichtbaar resultaat kunnen inwoners van Vlagtwedde binnenkort weer trots zijn op het aangezicht van hun dorp.

De overige projecten die op het programma staan zijn: Veiliger oversteken bij school, het plaatsen van picknickbanken bij het park aan de Schoolstraat, de Appelhof en het beachvolleybalveld en veel aandacht voor groen en leefbaarheid bij o.a. Boermarke 2. Zo worden speelvoorzieningen verbeterd, komt er een opgeknapte speeltuin, een vernieuwd grasveld en worden bankjes geplaatst om ontmoeting te stimuleren. Ook wordt het gebied voorbereid op klimaatverandering met extra beplanting en duurzame maatregelen. Inmiddels is de voetbalvereniging voorzien van nieuwe verlichting, waardoor het sportveld ook ’s avonds een veilige en gezellige ontmoetingsplek is.

Foto’s: Bé Eelsing