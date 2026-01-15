Start gezond: gratis fittesten en gezondheidsmarkt Westerwolde

WESTERWOLDE – Westerwolde Beweegt organiseert tussen 9 en 19 februari verschillende
gezondheidsmarkten in de gemeente Westerwolde. Iedereen kan hier gratis naartoe. Alle inwoners die meer willen weten over gezondheid en ouder worden zijn welkom.
Informatie over gezondheid en ouder worden
Op de gezondheidsmarkten krijgen bezoekers informatie over gezond leven en fit ouder worden. Lokale
sportaanbieders vertellen over bewegen. Er worden tips gegeven over gezonde voeding. Sociaal werkers en leefstijlcoaches geven informatie over je manier van denken en hoe je goed voor jezelf kunt zorgen. Verder is er aandacht voor valpreventie: er worden tips gedeeld om stevig en veilig te blijven staan.
Bezoekers kunnen ook meedoen aan de fittest. Inwoners tussen de 60 en 80 jaar zijn via een brief
uitgenodigd voor de fittest. Om mee te doen aan de fittest moeten bezoekers zich vooraf aanmelden via de brief.
Activiteit van Westerwolde Beweegt
De fittesten en gezondheidsmarkten zijn een idee van Westerwolde Beweegt. Dit is een samenwerking
tussen de gemeente Westerwolde, Huis voor de Sport Groningen, Stichting Welzijn Westerwolde en lokale
samenwerkingspartners. Het doel is inwoners te helpen om makkelijker en veiliger te bewegen, zodat
zelfstandig wonen en meedoen langer mogelijk blijft.
Locaties en tijden
Vragen of meer informatie
Meer informatie staat op www.westerwoldebeweegt.nl/fittesten. Voor vragen of aanmelden voor de fittest, kunt u contact opnemen met Frederique Kraster, beweegcoach van de gemeente Westerwolde. U bereikt haar via f.kraster@hvdsg.nl of 06 – 51 27 79 96.
Bron: Gemeente Westerwolde