Toppyjazz Club is weer open vanavond! (aflevering 320)

Wat is leuker dan luisteren naar LIVE jazz uitzendingen bij Toppyjazz , sinds 2007 volgens ster bandleider Chico Hamilton THE BEST RADIOSTATION IN THE WESTERN WORLD.
Relax en smullen maar tussen 22.00 en 23.00.
Playlist :
01 – Little Boat – Gabor Szabo & Jimmy Stewart (album The Sorcerer)
02 – I Love Being Here With You – Diana Krall (album Live at Orpheum Theatre)
03 – Cold – New York Voices (album Live with The WDR Big Band Cologne-Germany)
04 – Unchain My Heart – Trini Lopez (album Live at PJ’s)
05 – Recorda Me – Ronnie Scott (album Live at Ronnie Scott’s)
06 – Scenes – Peter Herbolzheimer (album Scenes live at Ronnie Scott’s)
07 – Doxy – Roger Kellaway (album live at The Jazz Standard)
08 – Et Maintenant – Gilbert Bécaud (album Live at L’Olympia)
09 – Nathalie – Gilbert Bécaud (idem)
10 – Don’t It Make My Brown Eyes Blue – Laura Fygi (album Laura Fygi at Ronnie Scott’s)
11 – I Will Wait For You – Laura Fygi (idem)
12 – Dansez Maintenant – Laura Fygi & Dave
Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.