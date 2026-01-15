VVD Westerwolde stelt kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2026 vast

WESTERWOLDE – VVD Westerwolde heeft kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen 2026 vastgesteld.
Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering heeft de VVD Westerwolde de kandidatenlijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Zittend fractievoorzitter Klaas Buigel zal ook deze keer de lijst aanvoeren.
Voor de samenstelling van de lijst is er gezocht naar een evenwichtige verdeling van kandidaten over de gemeente. Met Klaas Buigel (Ter Apel) op plek 1 en Johannes van Nieukerken (Blijham) op plek 2 wordt hierin voorzien. Met David Bakker op plek drie wordt de lijst aangevoerd door een aantal zeer ervaren en gedreven personen.
Ook de rest van de lijst bestaat uit uitstekende kandidaten met een warm hart voor Westerwolde.
1 Klaas Buigel
2 Johannes Van Nieukerken
3 David Bakker
4 Alain Veldkamp
5 Jarno Pit
6 Anne Buter
7 Roy Gerding
8 Nico Rookmaker
9 Wim ‘t Mannetje
VVD Westerwolde gelooft in de kracht van haar inwoners: inwoners die prima zelf keuzes kunnen maken. Geen betutteling, maar vertrouwen. Inwoners en ondernemers dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun initiatieven; de overheid stelt enkel heldere kaders op het gebied van veiligheid, milieu en welstand.
Bron: Klaas Buigel