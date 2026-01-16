Activiteiten Het Groninger Landschap

GRONINGEN – Houd je van cultuur en natuur, van struinen en onderzoeken? Het Groninger Landschap biedt je oneindig veel mogelijkheden om te wandelen, te fietsen, te varen, monumenten te bezoeken, deel te nemen aan excursies of je eigen route te plannen. Vrijwilligers van Het Groninger Landschap organiseren weer tal van activiteiten, excursies en evenementen.

Zaterdag 24 januari Vogelvoer maken (jeugd)

14:00 uur – 16:00 uur Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103, Groningen

Tijdens de koude wintermaanden hebben vogels moeite om voldoende voedsel te vinden. Help de vogels een handje en maak iets lekkers voor ze tijdens een gezellige activiteit in het Bezoekerscentrum Reitdiep. Deze activiteit is niet alleen leuk om te doen, maar ook een mooie kans om iets te leren over de vogels in je eigen omgeving. Alles wat je maakt, mag mee naar huis worden genomen. Een fijne manier om de natuur een beetje te helpen!

Zondag 25 januari Ontwaken met de ganzen

7:30 uur – 9:00 uur Tunneltje Polderpad, 9753 Haren (fietsknooppunt 78) Dr. E.H. Ebelsweg, 9753 Haren

Begin je dag spectaculair en laat je meevoeren door het indrukwekkende opstijgen van de ganzen. Ga mee – op de fiets en te voet – naar een plek waar je kort voor de zonsopgang grote kans hebt op een unieke natuurbeleving: het ontwaken en opstijgen van vele ganzen die van hun slaapplaatsen naar hun foerageerplekken vliegen. Laat je meevoeren door een de waaier van geluiden en bewegingen.

Zondag 25 januari Wandeling naar de Punt van Reide

11:00 uur – 13:30 uur Bezoekerscentrum Dollard Dallingeweersterweg 30, Termunten

Bewonder de vergezichten over de Dollard, drooggevallen banken, slikplaten en foeragerende vogels. Onze gidsen nemen je mee over de Punt van Reide, een normaal gesloten hoge kwelder vanwege de grote natuurwaarde. Tijdens deze bijzondere wandeling kun je de restanten van de verdwenen wierde Westerreide bekijken en sporen uit de Tweede Wereldoorlog zien. Op de terugweg passeren we bunkercomplex Batterij Fiemel, dat je na afloop zelf kunt bezoeken.

Zondag 25 januari Lezing en excursie over de geschiedenis van het landschap rond de Ennemaborg

13:00 uur – 15:30 uur Bezoekerscentrum Ennemaborg Hoofdweg 96, Midwolda

Een kilometers dik pak ijs schuift over Noord-Nederland en stuwt de grond op. Onder het ijs vormen zich smeltwatergangen die later worden opgevuld met potklei. Na deze ijstijd wordt het warmer en vormen zich uitgestrekte veengebieden. De Dollard breekt door en maakt van Finsterwolde een havenplaats. Inpolderingen maken van de overstroomde gebieden de graanschuur van Nederland. Kom naar de lezing in Bezoekerscentrum Ennemaborg en wandel daarna mee door het Midwolderbos en omgeving. Beleef de ontstaansgeschiedenis van het huidige unieke stukje natuur!



Zaterdag 31 januari Volle maan stiltewandeling

20:00 uur – 22:00 uur Bourtangerveld W. Lodewijkstraat 33 Bourtange

Heb je wel eens stilgestaan op een open veld in het donker? Of nachtdiertjes zien rondsluipen in het prachtige licht van de volle maan? Deze stiltewandeling is een unieke kans om dit eens mee te maken. Misschien kun je zelfs de silhouetten van de wilde paarden bewonderen. Of verstopt de volle maan zich misschien achter de wolken? Wandel mee, zet je zintuigen op scherp en geniet van de donkerte.



Zondag 1 februari Filmochtend beschermers: documentaire ‘de Uitzetting’

10:00 uur – 10:45 uur en 11:00 uur – 11:45 uur Bezoekerscentrum Dollard Dallingeweersterweg 30, Termunten

In augustus 2025 kocht Het Groninger Landschap het ‘Ambonezenbosje’ in de Carel Coenraadpolder aan om natuur, landschap en cultuurhistorie te behouden. Om de bijzondere en aangrijpende geschiedenis van het gebied beter in beeld brengen, vertonen we de documentaire ‘De Uitzetting’.

Voor alle activiteiten geldt: meer info en aanmelden via www.groningerlandschap.nl/activiteiten

Bron: Het Groninger Landschap