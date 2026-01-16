Barrels onderweg voor Wintereditie Scandinavië

WINSCHOTEN – Zweep Events organiseert deze week de Barrel Challenge wintereditie Scandinavië. Het vertrek was gistermorgen bij Moeke Breughel in Winschoten.
Gistermorgen vertrokken zo’n 145 deelnemers in 65 barrels voor een rondreis door Scandinavië. Negen dagen raggen ze in een oude barrel, die niet jonger mag zijn dan 20 jaar, door Noord Europa. Dit wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten.
‘Dit is toch wel misschien de allergaafste winter run die er is! Dikke pakken sneeuw, schitterende natuur, knotsgekkie bootovertochten. Deze Barrelchallenge heeft alles wat je je kunt wensen tijdens de run, tenminste… verwacht geen zon, zee en strand’, aldus Zweep Events.
Tijdens de Barrel Challenge krijgen de deelnemers diverse opdrachten, oftewel ‘Challenges’. Deze reeks van knotsgekke opdrachten leveren punten op. Zo maken ze kans om de enige echte ‘The BarrelChamp’ te worden.
Fotograaf Mazzelmoaze is deze keer ook weer van de partij. Hij zal ons op de hoogte houden van alle avonturen en onderweg mooie plaatjes schieten.
Na het vertrek uit Winschoten was het eerste eindpunt Travemunde, waar de barrels per ferry de overtocht maakten naar Trelleborg. Vanmorgen vertrokken ze in de richting van Stockholm, een rit van 647 kilometer. Vanaf daar gaan ze per veerboot naar Finland.
Een auto kampte meteen bij de start met pech, het contactslot zat vast. Maar de inzittenden, Marco en Gert, kunnen met vervangend vervoer toch meedoen aan de tocht.
Foto’s: Mazzelmoaze. Klik HIER voor meer foto’s.