Dit zijn de gasten en onderwerpen in de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom

RTV WESTERWOLDE – Morgen, zaterdag, kunt u bij RTV Westerwolde weer luisteren naar de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom.
Dieverdoatsie, het streektaalprogramma gepresenteerd door Wietze (Westerwolder) de Roo, kunt u beluisteren van 10.00 tot 11.00 uur, met meziek in streektoal, de spreuk van de zoaterdag, de Dieverdoatsie agenda en een verhoal oet dideldom.nu. Gasten zijn de penningmeester en de vrijwilligerscoördinator van Duofietsen Ter Apel.
Aansluitend kunt u twee uur luisteren naar het programma Brunchroom. Presentatie is deze keer in handen van Geert Smit. Naast de vaste onderdelen, zoals de activiteitenagenda, het weerbericht en de krantenkoppen, spreekt hij met Helen Kämink vertelt over de expositie “Knoal in Wol”, Bert Jan de Groot gaat vertellen over de komende Vlagtwedder Landbouwbeurs en Melle Mulder informeert u over de mogelijkheden die er zijn om te reageren op de plannen voor de realisatie van de Nedersaksen Spoorlijn.
Uiteraard kunt u tussen de interviews door luisteren naar gezellige muziek.
Voor de frequenties klik HIER.