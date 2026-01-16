Historische filmavond in De Maten

TER APEL, DE MATEN – Op vrijdag 23 januari wordt in Dorpshuis De Vluchtweide een film over de Maten vertoond.
Tijdens deze avond worden unieke filmbeelden uit vroeger tijden vertoond. Beelden van de Maten zoals u die misschien zelf nog kent. Wie weet ziet u uzelf terug als tiener, herkent u oude bekenden, of ziet u uw vroegere woning weer op het scherm verschijnen. Een avond vol herinneringen, herkenning en mooie verhalen.
Praktische informatie
Datum: Vrijdag 23 januari
Start: 19.30 uur
Locatie: Dorpshuis De Vluchtweide
Entree: gratis
Iedereen die in De Maten heeft gewoond of er nog woont is van harte welkom. Neem gerust iemand mee die deze herinneringen ook zal waarderen.
De Maten Verbindt
www.dematenverbindt.nl
Bron: Herman Schlimbach