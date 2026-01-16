Jeu de boulesvereniging Sell’n Petanque: sportiviteit en gezelligheid in Sellingen

SELLINGEN – Bij Jeu de boulesvereniging Sell’n Petanque staat de gezelligheid voorop.
Met dank aan de ondersteunende fondsen Leefbaar Westerwolde, het Gebroeders Hessefonds, Plaatselijk Belang Sellingen en de Rabobank Groninger Land konden in 2020 aan de Noord Esweg in Sellingen, naast het gemeentehuis, vier jeu de boulesbanen worden aangelegd. De banen werden gerealiseerd door de firma Agri-Works uit Vlagtwedde en vormen sindsdien de thuisbasis van jeu de boulesvereniging Sell’n Petanque.
Voordat deze nieuwe banen in gebruik werden genomen, speelde een groep enthousiaste spelers op het terrein bij Hof van Sellingen. Hoewel deze baan niet voldeed aan de officiële eisen, bleef Hof van Sellingen wel het gezellige thuishonk van de vereniging.
De banen aan de Noord Esweg zijn vrij toegankelijk. Zowel toeristen als inwoners van Sellingen en omgeving kunnen hier een potje jeu de boules spelen. Toch is het volgens de leden nóg leuker om zich aan te sluiten bij de club. Wekelijks komen de leden van Sell’n Petanque bij elkaar om samen te spelen. Winnen of verliezen is daarbij van ondergeschikt belang; plezier, samen zijn en gezelligheid staan voorop.
Jeu de boules is een verzamelnaam voor verschillende balspelen en is bij veel mensen vooral bekend van vakanties in Frankrijk. De meest gespeelde variant en de enige die in Nederland wordt beoefend, is pétanque. Na de Tweede Wereldoorlog maakte deze sport een enorme groei door. In 1942 werd de Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal opgericht, gevolgd door de internationale federatie in 1958. Door toeristen werd het spel meegenomen naar andere landen, waar het inmiddels wereldwijd wordt gespeeld, van Europa tot Noord-Afrika, de Verenigde Staten, Canada en zelfs Japan en Thailand.
Foto’s: Johannes Velthuis