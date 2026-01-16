Jeu de boulesvereniging Sell’n Petanque: sportiviteit en gezelligheid in Sellingen

Westerwolde Weerbericht van: Vrijdag 16 januari 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NU EERST EEN BUI | NA MORGEN WEER KOUDER

Een klein lagedrukgebied passeert over de Noordzee naar Denemarken en Noorwegen en wij hebben daar eert veel bewolking en enkele buien van. Vanmiddag en vanavond zou er misschien ook nog wel een bui kunnen vallen maar er komen dan ook wat meer opklaringen. En het is zacht met een temperatuur rond 10 graden en een matige wind uit zuidwest tot zuid.

Vannacht draait de wind naar het zuidoosten en daardoor wordt het een droog weekend met morgen af en toe zon en zondag veel zonnige perioden. Misschien zijn er ’s ochtends een paar mitbanken maar vooral zal de temperatuur omlaag gaan. Morgen is het nog wel 7 of 8 graden maar zondag is het maar 3 of 4 graden en maandagnacht is er al kans op nachtvorst.

Begin volgende week zet die daling door met vrij veel zon en middagtempetaturen van 1 tot 3 graden en minimumwaarden van 0 tot -3. En in de tweede helft van de week kan daar ook nog wat vanaf gaan. De winter gaat het na het weekend dus weer proberen, maar of het op de lange termijn ook serieus gaat vriezen is nu nog niet te zeggen.