DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Tussen 4 en 15 januari is bij een clubgebouw aan de Tengestraße in Haren ingebroken. De dader heeft in het gebouw een binnendeur opengebroken en de ruimtes doorzocht. Voor zover bekend is er niets gestolen.
Tussen 14 januari 20.15 en 15 januari 10.00 uur is bij een clubgebouw aan de Deichstraße in Haren een poging tot inbraak gedaan. Er is niets gestolen, maar wel schade aangericht.
Getuigen worden verzocht contact met de politie Haren op te nemen (05932) 72100.
Werpeloh
Om 17.36 uur is bij een bakkerij aan de Hauptstraße in Werpeloh een gewapende overval gepleegd. De 50 jarige medewerker werd met een vuurwapen bedreigd. Nadat de dader geld kreeg overhandigd vluchtte hij in westelijke richting. De dader was ongeveer 1.75m lang met een fors postuur. Hij droeg gezichtsbedekking en was in het zwart gekleed. Getuigen worden verzocht contact met de politie Sögel op te nemen via 05952 / 93450.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland