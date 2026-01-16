Opname kerkdienst vanuit de Magnuskerk in Bellingwolde te beluisteren bij RTV Westerwolde

RTV WESTERWOLDE – RTV Westerwolde zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 18 januari zenden we een opname van zondag 11 januari vanuit de Magnuskerk in Bellingwolde uit. Een gezamenlijk initiatief van de kerken Blijham, Wedde, Vriescheloo en Bellingwolde.
Voorganger: mevr. Berends
Schriftlezing: Psalm 18 vers 1-4 & Mattheüs 7 vers 24-25
Thema: “Het mag wankelen, sta ik vast”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 18 januari uitgezonden en maandagavond 19 januari om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook beluisteren via Westerwolde actueel, radio, Westerwolde gemist, kerkdienst.
Bron: Gert Wubs