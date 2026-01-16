Regionale omroepen eren oorsprong RON met jubileum radio-uitzending Samen 80

GRONINGEN, DRENTHE, FRIESLAND – De regionale omroepen van Groningen, Friesland en Drenthe staan dit jaar stil bij een bijzonder jubileum; tachtig jaar geleden begon de gezamenlijke geschiedenis van wat toen de Regionale Omroep Noord (RON) was. Onder de titel Samen 80 vieren RTV Noord, Omrop Fryslân en RTV Drenthe dit jubileum met een jaar vol aandacht voor samenwerking en regionale kracht. In het kader van het gezamenlijke jubileum presenteren Omrop Fryslân, RTV Noord en RTV Drenthe maandag 19 januari het visual radioprogramma Samen 80. Het programma is van 13.00 tot 18.00 uur gelijktijdig te horen en te zien bij de drie omroepen, zowel online via de app en website als op radio en tv.
Samen 80 wordt uitgezonden vanuit de oude radiostudio van de RON in het hart van Groningen, in het Prinsenhof, en wordt gepresenteerd door Wim Boer, Karel Oosterhuis en Diana de Groot. In het programma klinkt muziek uit de drie provincies en is er elk half uur actueel regionaal nieuws, aangeleverd door de redacties van de omroepen. Daarnaast zijn verslaggevers van Omrop Fryslân, RTV Noord en RTV Drenthe op pad in de regio, worden de rijke archieven van de omroepen opengesteld en kunnen luisteraars actief meedoen door berichten te sturen. Ook is er ruimte voor een Noordelijke quiz.
80 jaar regionale omroep
Sinds de start vlak na de Tweede Wereldoorlog zijn de regionale omroepen uitgegroeid tot vaste waarden in het dagelijks leven van veel noorderlingen. Ze brengen nieuws uit de buurt, doen verslag van grote en kleine gebeurtenissen en ruimte aan cultuur, sport en muziek uit de regio.
