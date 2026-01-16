Samen Voor Pekela presenteert kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing

PEKELA – Samen Voor Pekela heeft de kandidatenlijst voor de gemeente raadsverkiezingen voor 18 maart as. 2026 vastgesteld. Samen Voor Pekela heeft gekozen voor continuïteit, ervaring en vernieuwing.



Samen Voor Pekela heeft Grietje Smit- Norder gekozen als lijsttrekker, zij is 16 jaar gemeenteraadslid voor Samen Voor Pekela waarvan 3 jaar fractie voorzitter. Grietje weet wat onder de bevolking leeft en neemt hun zorgen en problemen serieus.





Als nummer 2 staat op de kandidaten lijst Petra Manning. Petra was voorheen in het bestuurslid van Samen Voor Pekela en is inmiddels 4 jaar raadslid en is goed ingewerkt. Petra verdiend een tweede periode als raadslid.





Op nummer 3 staat Jeroen Roorda. Jeroen heeft eerder kennis gemaakt met het raadswerk. Hij is een allrounder en is inzetbaar op alle dossiers. Samen Voor Pekela is blij dat Jeroen voor onze lokale partij heeft gekozen





Nummer 4 op de lijst is Maria Cremers. Maria is nieuw in de politiek en een betrokken Pekelder. Zij wil Pekela graag vooruit helpen.





Nummer 5 is Eddy Smittenberg. Eddy is niet onbekend in Pekela, hij is goed op de hoogte wat er in het dorp speelt. Hij heeft interesse in alles wat er om hem heen gebeurt. Eddy is op dit moment beheerder van het dorpshuis de Kiepe.





Nummer 6 is Helmer van Greven. Helmer is een geboren en getogen Pekelder. Heeft een brede belangstelling en specifiek in de energie transitie.





Nummer 7 is Noor Roorda, Noor is een talentvolle jonge vrouw, zij had zitting in de jongere raad van gemeente Pekela en daar ervaring opgedaan. Met Noor hebben we een geschikte kandidaat voor de toekomst.





Samen Voor Pekela heeft 14 enthousiaste betrokken Pekelders op de lijst.

De overige kandidaten zijn Kitty Abbring, Niels Korte, Anton Smit, Hennie van Mannekes, Willem Frans, Els Winkel en Jaap van Mannekes.



Samen Voor Pekela heeft het verkiezingsprogramma “Nait Proaten mor Doun” vastgesteld. De titel laat zien dat de partij vindt dat er na 4 jaar visies schrijven tijd is om tot uitvoering te komen.





Samen Voor Pekela vertrouwd op een goede verkiezingsuitslag en wil doorgaan op de ingezette weg om het dorp “Schoon – Heel en Veilig” te maken.



Bron: Jaap van Mannekes