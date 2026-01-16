The Wieners eren Hank Williams in Partycentrum De Riggel

BOVEN PEKELA – De Wieners eren Hank Williams, de grootste Country-ster aller tijden, zondagmiddag 25 januari in Partycentrum De Riggel, Noorderkolonie 13 te Boven Pekela.
Het concert wordt georganiseerd door Culturele Commissie Pekela. Het is een must voor alle liefhebbers van country, Americana en Rock&Roll.
Aanmelden kan per email via: info@sccpekela.nl of via de ticket shop van de Riggel: www.deriggel.nl
Bron: Harm Norder