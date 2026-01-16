Theaterweekend & Open Dag bij Cultuurhuis De Klinker

WINSCHOTEN – Van vrijdag 23 januari tot en met zondag 25 januari staat Cultuurhuis De Klinker in het teken van het Nationale Theaterweekend: drie dagen vol cultuurbeleving met voorstellingen en een inspirerende Open Dag vol interactieve activiteiten.
Nationale Theaterweekend – voor iedereen
Tijdens het theaterweekend presenteert De Klinker een afwisselend programma met cabaret, blues & soul, en een vrolijke familievoorstelling. Voorstellingen zijn toegankelijk voor een breed publiek en geven een mooie kennismaking met de podiumkunsten.
Programma in het kort:
Vrijdag 23 januari – 20:15 uur
Stefan Hendrikx – In Perspectief
Cabaretier Stefan Hendrikx won het Leids Cabaret Festival en neemt je mee in zijn nieuwe voorstelling vol scherpe observaties, verrassende personages en humor waarbij niets is wat het lijkt.
Zaterdag 24 januari – 20:15 uur
Rob Mostert Hammond Group – Memphis Blues & Soul
Laat je meevoeren naar de bakermat van de blues: Memphis, Tennessee. Rob Mostert en zijn band brengen een mix van blues en soulklassiekers – van Etta James tot Otis Redding – in een energieke live voorstelling.
Zondag 25 januari – 13:30 uur
Fien & Teun (2+) – Het Wonderlijke Winterfeest
Een winterse familievoorstelling vol liedjes, dansjes en spelletjes met Fien, Teun en hun neefje Sem. Jong en oud beleven samen het feestelijke winteravontuur, compleet met activiteitensfeer vóór en na de show in de foyer!
Open Dag – zaterdag 24 januari (gratis)
Benieuwd wat Cultuurhuis De Klinker allemaal te bieden heeft? Tijdens de Open Dag op zaterdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur kun je gratis kennismaken met theater‑, muziek‑ en danslessen en genieten van liveoptredens in de foyer. Kinderen én volwassenen zijn van harte welkom om zelf mee te doen en inspiratie op te doen.
Wat kun je verwachten?
Theaterlessen | Instrumenten om zelf uit te proberen | Rondleidingen achter de schermen | Muzikale intermezzo’s in de foyer
Meer info op www.indeklinker.nl. De Open Dag is gratis toegankelijk.
Cultuurhuis De Klinker – Mr. D.U. Stikkerlaan 251, Winschoten
Bron: Esther Bulder