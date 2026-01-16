UWV: Weinig verandering WW-uitkeringen in 2025

GRONINGEN – Eind 2025 kwam het aantal WW-uitkeringen in de provincie Groningen uit op 5.851. Los van de maandelijkse schommelingen door seizoenswerkloosheid bleef het aantal WW-uitkeringen in Groningen in 2025 nagenoeg gelijk. Met een afname van het aantal vacatures betekent dit dat de arbeidsmarkt iets afkoelt. Toch is de krapte op de arbeidsmarkt in veel sectoren zeker niet voorbij. Historisch gezien blijft het aantal uitkeringen laag en werkgevers blijven kampen met openstaande vacatures. Veel mensen lukt het om in de krappe arbeidsmarkt een baan vinden.

Weinig verandering WW-uitkeringen in 2025

Eind 2025 telde de provincie Groningen 5.851 WW-uitkeringen. Dat waren er iets minder dan eind 2024 toen er 5.906 WW-uitkeringen waren. De ontwikkeling van de WW-uitkeringen in Groningen kent sterke seizoenspatronen, met oplopende WW-aantallen in het najaar en de winter en minder WW-uitkeringen in het voorjaar en de zomer. Dit heeft vooral te maken met toe- en afnemende werkzaamheden in sectoren als horeca, landbouw, groenvoorziening en bouw. Los van deze seizoenspatronen bleef het aantal WW-uitkeringen in de afgelopen jaren vrij stabiel, na een sterke daling in de jaren na de coronacrisis. Hiermee blijft het aantal WW-uitkeringen veel lager dan in 2019.

Arbeidsmarkt koelt iets af

De arbeidsmarkt koelde in 2025 licht af. Het aantal openstaande vacatures daalde en de werkloosheid nam toe. Erik Oosterveld, arbeidsmarktadviseur bij UWV: ‘In het afgelopen jaar zagen we het aantal reorganisaties toenemen. Meer bedrijven denken op dit moment na hoe ze het werk anders kunnen organiseren. Dat komt mede door de oplopende kosten. Zo gingen in 2023 en 2024 de salarissen behoorlijk omhoog. En dan zie je dat bedrijven gaan nadenken of zij met die oplopende kosten afscheid moeten nemen van personeel of gaan reorganiseren. De stijging van de werkloosheid aan het eind van 2025 kwam echter vooral doordat mensen de arbeidsmarkt betraden die hiervoor niet tot de beroepsbevolking behoorden. Een deel van hen vond snel werk, maar ook een deel lukte dat niet meteen en werd werkloos. Een deel van hen heeft recht op een WW-uitkering. Gelukkig is het dan ook weer zo dat, met die krappe arbeidsmarkt, heel veel mensen toch weer een baan vinden. Waardoor de werkloosheidsstijging beperkt blijft.’

Personeelstekorten niet voorbij

De afname van de krapte op de arbeidsmarkt in 2025 betekent niet dat de personeelstekorten tot het verleden behoren. De arbeidsmarktkrapte bleef voelbaar. ‘Groningse bedrijven geven nog steeds aan dat personeelstekorten de belangrijkste belemmering vormen in hun bedrijfsvoering. De personeelstekorten leiden onder meer tot werkdruk en stress. Ruim tweederde van de werkgevers geeft aan dat de toegenomen belasting van werknemers een gevolg is van de krappe arbeidsmarkt. Het positieve is dat de arbeidsparticipatie nog nooit zo hoog was als in het afgelopen jaar. Ruim 7 op de 10 van de mensen tussen 15 en 75 jaar in Groningen heeft werk. Nederland behoort tot de top van Europa als het gaat om arbeidsparticipatie’, aldus Erik Oosterveld.

Minder WW-uitkeringen in delen industrie, meer in overige industrie en bij overheid

De ontwikkeling van de WW-uitkeringen in de provincie Groningen in 2025 verschilt naar sector. Vooral in de chemische industrie, metaalindustrie en voedings- en genotsmiddelenindustrie was sprake van een daling van het aantal WW-uitkeringen. De industrie heeft turbulente jaren achter de rug. De energieprijzen stegen sterk, wat vooral nadelig was voor energie-intensieve sectoren zoals de chemische industrie en delen van de metaalindustrie. Na een aantal jaren met toenemende WW is nu weer sprake van een daling. Dit is ook het geval bij uitzendbedrijven. De sector heeft enkele jaren van forse krimp van werkgelegenheid en toenemende WW-uitkeringen achter de rug. In het afgelopen jaar daalde het aantal WW-uitkeringen onder uitzendkrachten. In sectoren als overige industrie en overheid nam het aantal WW-uitkeringen juist toe. Bij de overheid was in de jaren rond de coronacrisis sprake van tijdelijk extra taken. Deze zijn inmiddels afgebouwd.

Bron: UWV