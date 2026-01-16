Voorzitter Stichting Ruitersport Noord-Nederland stopt ermee

WILDERVANK – De heer Aaldert de Vrieze (1954) uit Wildervank stopt als voorzitter Stichting Ruitersport Noord-Nederland. Na 21 jaar leiderschap zal de Vrieze het stokje in het voorjaar overdragen. Als voorzitter van de Stichting Ruitersport Noord-Nederland en organisator van het Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen wil de Vrieze het rustiger aan gaan doen. Het concours Hippique Groningen is het grootste en enige indoor concours hippique in Noord-Nederland en wordt rond de jaarwisseling gehouden. Het evenement heeft internationale uitstraling met de aanwezigheid van topruiters, die op het hoogste internationale niveau meedoen. Van 2000 tot 2005 was de heer De Vrieze voorzitter van Parkstad Concours Veendam en van 2002 tot 2005 voorzitter van de landelijke rijvereniging en ponyclub Veendam e.o.
Daarnaast is hij voorzitter van de stichting Jonckheren- en vrouwen bij vanBeresteyn. Deze stichting ondersteunt het theater vanBeresteyn via sponsoring van bedrijven uit de regio.
In 2023 werd de Vrieze koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dit vanwege zijn organisatietalent, bevlogenheid, sociale betrokkenheid, en zijn maatschappelijke inspanning met verdiensten op het terrein van paardensport en cultuur.
De naam van de nieuwe voorzitter zal waarschijnlijk in de maand mei bekend worden gemaakt.
Bron: Peter Panneman