Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Groningen1

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.

Welke interviews kunt u vandaag verwachten:

09.15 Sander Droog en Yvette Oeben – Lezing: Wereldreis met de Blue Beryl


09.45 Burgemeester Cora Yfke Sikkema – Terugblik 2025, vooruitblik 2026 gemeente Oldambt

10.15 Malou Vos: Reportage

10.45 Michiel van der Spek – Vooruitblik op de Sport

11.15 Malou Vos: Reportage

11.45 Nanke Flach – Concert Reflecties in de Scheemder Kerk in Scheemda

 Presentatie: Linda Koops.

Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.

Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden.

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.