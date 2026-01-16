Westerwolde verhoogt subsidie voor woningisolatie

WESTERWOLDE – Gemeente Westerwolde heeft haar isolatiesubsidie GOUD isoleert aangepast. Deze sluit nu beter aan op de isolatiesubsidie van Nij Begun van het rijk. Voor inkomens boven de 140% van het sociaal minimum is de subsidie verhoogd. Zo blijft Westerwolde zich inzetten voor besparing, wooncomfort en verduurzaming. Woningeigenaren kunnen hier meer informatie over krijgen tijdens het GOUD Bespaarcafé in Ter Apel op 22 januari.
Woningeigenaren met energielabel D, E, F of G óf twee of meer slecht geïsoleerde gebouwdelen mogen per adres eenmalig subsidie voor woningisolatie aanvragen. De hoogte hangt af van het inkomen en de te nemen maatregelen. Voor inkomens boven de 140% van het sociaal minimum is het subsidiebedrag
verhoogd van €1.900,- naar maximaal €3.500,-. Voor inkomens onder de 140% van het sociaal minimum
blijft het maximale subsidiebedrag €5.000,-.
Subsidie combineren met isolatiesubsidie Nij Begun
Inwoners kunnen de subsidie combineren met de isolatiesubsidie van Nij Begun. Woningeigenaren met een inkomen boven 140% van het sociaal minimum krijgen vanuit Nij Begun maximaal 50% van de isolatiekosten vergoed. Met de subsidie van GOUD isoleert kunnen ze een deel betalen waarvoor ze vanuit Nij Begun geen subsidie krijgen.
GOUD Bespaarcafé
Voor vragen en hulp over isoleren en subsidies kunnen inwoners terecht bij het GOUD Bespaarcafé.
Daar zijn informatierondes over de subsidies van Nij Begun en GOUD isoleert. Ook is er een markt met
voorbeelden en uitleg over de verschillende isolatiemogelijkheden. Op 22 januari is er een
GOUD Bespaarcafé in Ter Apel en op 9 april in Bellingwolde. Meer informatie en het aanmeldformulier is te vinden via goudwesterwolde.nl/evenementen.
Meer informatie en aanvragen
Meer informatie over de subsidie GOUD isoleert is te vinden op westerwolde.nl/subsidie-voor-
woningisolatie. Op deze webpagina staat ook het aanvraagformulier. Meer informatie over
verduurzamen in Westerwolde is te vinden op goudwesterwolde.nl
Bron: Gemeente Westerwolde