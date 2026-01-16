Wie heeft Daijleena gezien?

EMMEN – Weet je waar de vermiste 13-jarige Daijleena is? Ze is op 14 januari rond 20:15 uur voor het laatst gezien bij een bioscoop aan het Westeind in Emmen. Daijleena is vertrokken in onbekende richting.
Er zijn zorgen om de vermissing van Daijleena, omdat ze zich heeft ontrokken van het bevoegde gezag. Ze heeft voor zover bekend niet de beschikking over een telefoon, vervoersmiddelen en geld.
De tiener is in 2025 ook al meerdere keren weggelopen en ook in augustus 2024 werd ze als vermist opgegeven.
Weet je waar de minderjarige Daijleena op dit moment is? Bel dan 112. Heb je haar mogelijk onlangs gezien of heb je andere informatie over haar verblijfplaats? Bel dan de Opsporingstiplijn op 0800-6070.
Bron: Politie Drenthe