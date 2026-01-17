37e Eltjo Vieregge toernooi opnieuw een groot succes

Westerwolde Weerbericht van: Zaterdag 17 januari 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG ZACHT | KOUDER MET ZON

We zijn bewolkt aan het weekend begonnen en er komen in de loop van de dag wel enkele mooie opklaringen, maar bewolking blijft vandaag aanwezig en er kan eerst nog een drup regen vallen. Maar het is een zachte dag met een temperatuur van 8 tot 10 graden en een zwakke tot matige zuidoostenwind.

Vanavond en vannacht zijn er soms brede opklaringen maar het koelt af: minimumtempeatuur vannacht rond 1 graad en door die kou kans op mistvorming. Morgenochtend is er dan ook kans op mist, in de middag zijn er vooral zonnige perioden. Maximum morgenmiddag rond 3 graden en een zwakke tot matige oostenwind.

Maandag en dinsdag is het overdag ook een graad of 3 en ’s nachts liggen de temperaturen in die fase rond het vriespunt. Lokaal nachtvorst dus, maar wel vrij veel zon en een paar wolkenvelden. Verderop in de weekend gaat de temperatuur ietsje omlaag en volgend weekend zou het dan vriezend weer kunnen worden, als de wind tenminste gaat draaien naar het oosten tot noordoosten.