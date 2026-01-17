37e Eltjo Vieregge toernooi opnieuw een groot succes

VLAGTWEDDE – Op zaterdag 17 januari heeft de vv Westerwolde voor de 37e keer het Eltjo Vieregge toernooi georganiseerd. Een zaalvoetbaltoernooi voor kinderen tussen 7 en 11 jaar welke in de sporthal aan de Wischmei wordt gehouden.
Normaal is het jaarlijks terugkerende zaalvoetbaltoernooi voor kinderen tussen 7 en 11 jaar een 2-daags toernooi, echter door de weersperikelen op 10 januari werd het toernooi dit jaar ingekort tot 1 volle wedstrijddag.
De ruim 150 jonge voetballers van Westerwolde, Onstwedder Boys, Sellingen en EEC streden in diverse leeftijdsklassen en poules om de 1e plaatsen. Hierbij werd er gestreden met passie en plezier.
‘Zoals ieder jaar werden er in de kantine lekkere door de spelersmoeders gebakken taarten en cakes verkocht. Daarnaast verzorgde de volleybalvereniging de bardienst, welke we vanaf deze plaats nogmaals willen bedanken voor hun vrijwillige bijdrage. Veel ouders, opa’s en oma’s en andere supporters zorgden de hele dag voor een volle tribune en gezelligheid. Ook dit jaar was Blokker Top1Toys Vlagtwedde de sponsor van de prijzen, met als motto dat ieder kind een winnaar is. Henk en Truida Vieregge bedanken we enorm voor het aanleveren van de medailles die iedere voetballer heeft gewonnen’, aldus Mark Vrieze.
De uitslagen per poule:
Poule A JO8/9
1 Sellingen 1
2 Onstwedder Boys 1
3 Westerwolde 1
4 EEC 1
Poule B JO8/9
1 Westerwolde 3
2 Onstwedder Boys 2
3 Westerwolde 2
4 Mussel 1
Poule A JO10/11
1 Westerwolde 3
2 Onstwedder Boys 1
3 Westerwolde 2
4 Westerwolde 1
5 Sellingen 1
Poule B JO10/11
1 Onstwedder Boys 2
2 Westerwolde 4
3 Westerwolde 5
4 Mussel 1
Scheidsrechters van de dag, te weten: Dhr. E. Vieregge, Dhr. S. Luijten en Dhr. F. Kuiper hebben ervoor gezorgd dat alle wedstrijden sportief zijn verlopen.
De jeugdcommissie van de vv Westerwolde is enorm tevreden over het verloop van de dag, waarbij uiteraard is besloten dat in 2027 ook de 38e editie van het EVT wordt georganiseerd.
Bron/foto’s: Mark Vrieze