Barrels Wintereditie Scandinavië komen aan in Finland

WINSCHOTEN – Donderdagmorgen vertrokken zo’n 145 deelnemers in 65 barrels voor een rondreis door Scandinavië. Negen dagen raggen ze in een oude barrel, die niet jonger mag zijn dan 20 jaar, door Noord Europa. Dit wordt weer georganiseerd door Zweep Events uit Winschoten.
‘Dit is toch wel misschien de allergaafste winter run die er is! Dikke pakken sneeuw, schitterende natuur, knotsgekkie bootovertochten. Deze Barrelchallenge heeft alles wat je je kunt wensen tijdens de run, tenminste… verwacht geen zon, zee en strand’, aldus Zweep Events.
Tijdens de Barrel Challenge krijgen de deelnemers diverse opdrachten, oftewel ‘Challenges’. Deze reeks van knotsgekke opdrachten leveren punten op. Zo maken ze kans om de enige echte ‘The BarrelChamp’ te worden.
Fotograaf Mazzelmoaze is deze keer ook weer van de partij. Hij houdt ons op de hoogte van alle avonturen en schiet onderweg mooie plaatjes.
Na het vertrek uit Winschoten was het eerste eindpunt Travemunde, waar de barrels per ferry de overtocht maakten naar Trelleborg. Vrijdagmorgen vertrokken ze in de richting van Stockholm, een rit van 647 kilometer. Vanaf daar gingen ze per veerboot naar Finland.
De barrels zijn inmiddels in Finland aangekomen. Vandaag reden ze van van Turku naar Vuokatti; een leuke rit met voor de deelnemers een extra keuze om een alternatieve route te volgen. Dit viel behoorlijk in de smaak. Verder een grauwe dag met mist regen, sneeuw en ijzel, maar ze zijn allemaal zonder noemenswaardige problemen aangekomen. Morgen komen de foto’s van deze rit.
Zondag gaan ze kijken of de kerstman thuis is.
