Burgernetoproep voor man (73) in Stadskanaal

STADSKANAAL – De politie vraagt via Burgernet uit te kijken naar een 73 jarige man.
Vanuit Stadskanaal wordt een man van 73 jaar vermist. Hij heeft lichte huidskleur, is1.60 meter lang, met een gedrongen postuur, een kromme rug en lang sluik grijs haar. Hij is gekleed in een korte groene of zwarte winterjas, zwarte spijkerbroek of joggingbroek, mogelijk een blauw geruite houthakkersblouse en zwarte instappers. Het betreft een persoon met dementie en kan een verwarde indruk maken.
Tips? Bel nu 112
Bron: Burgernet