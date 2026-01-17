Cheque voor oorlogsverhalen Mussel tijdens Kern met Pitdag

SLOCHTEREN, MUSSEL – Zaterdag vond in Slochteren de Kern met Pitdag plaats. Kern met Pit is een programma van de organisatie Katalys dat buurtbewoners ondersteunt bij het realiseren van lokale initiatieven die de leefbaarheid versterken.
Tijdens de bijeenkomst ontving Miriam Stuut uit de handen van de burgemeester van Midden Groningen, Erica van Lente, een cheque van € 1.000,- voor de commissie Mussel 80 jaar bevrijding. Deze commissie organiseerde op 12 april 2025 een dorpswandeling door Mussel, waarbij verhalen uit de Tweede Wereldoorlog centraal stonden. De indrukwekkende tocht trok ruim 350 deelnemers.
Tijdens de wandeling werden persoonlijke en historische verhalen, die zijn opgetekend door Siep Schoenmaker, verteld. De verhalen gaven een indringend beeld van wat zich in oorlogstijd in- en rondom Mussel heeft afgespeeld en maakten diepe indruk op de wandelaars.
Met de ontvangen subsidie wil de commissie de verhalen blijvend zichtbaar maken in het dorp. Het plan is om op verschillende plekken in Mussel bordjes te plaatsen met QR-codes. Via deze codes kunnen inwoners en bezoekers de verhalen beluisteren, lezen of bekijken op hun telefoon.
“Op deze manier kunnen we leren van het verleden en de verhalen doorgeven aan nieuwe generaties,” aldus Miriam Stuut. “Zo blijven de herinneringen levend en toegankelijk voor iedereen.”
Bron: Miriam Stuut