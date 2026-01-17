Dartclub Zwien Oet Noorden groeit uit tot erkende jeugd dartlocatie

WEDDE – Vanaf vandaag is Dartclub Zwien Oet Noorden de eerste erkende jeugd dartlocatie in de provincie Groningen.

Een groep enthousiaste darters trainde aanvankelijk in een schuur in Blijham. Omdat de ruimte al snel te klein werd, verhuisde de groep op 13 januari 2023 naar Dorpshuis De Voortgang in Wedde. Sindsdien wordt daar iedere vrijdagavond gedart. Een deel van de leden doet dit recreatief, terwijl anderen de ambitie hebben om deel te nemen aan grote toernooien.

De club draagt de naam Dartclub Zwien Oet Noorden, een naam bedacht door Johan Zuidema, die samen met Devie Boekelo en Vincent Teunissen de club oprichtte. In het begin bestond de vereniging uitsluitend uit volwassen leden. Na het organiseren van meerdere jeugdtoernooien meldden zich echter ook jeugdleden aan.

De jeugd dart op vrijdagavond vanaf 19.00 uur in Dorpshuis De Voortgang. Om 20.00 uur nemen de volwassen leden het dartbord over.

Naast het organiseren van diverse toernooien beleeft de club vandaag een bijzonder hoogtepunt: Dartclub Zwien Oet Noorden is de eerste erkende jeugd dartlocatie in de provincie Groningen. De officiële opening van de NDB-JDC-locatie (Nederlandse Darts Bond – Junior Darts Corporation), zoals het officieel heet, vond plaats in Dorpshuis De Voortgang. Iedereen was welkom om kennis te maken met de dartsport, demonstraties te bekijken en zelf een pijltje te gooien.

Met deze erkenning is de club nu een officieel opleidingscentrum voor jeugdige darters. Vier clubleden – Johan Zuidema, Michel Brinkman, Erik Jongs en Hendrik Jan Reininga – volgden hiervoor een opleiding. Zij begeleiden de jeugd tijdens de dartavonden. Daarbij gaat het niet alleen om het gooien van pijltjes, maar ook om het aanleren van spelregels en sportiviteit.

De vereniging telt momenteel 35 volwassen leden en 5 jeugdleden, maar nieuwe leden zijn van harte welkom. “Darten is meer dan een paar pijltjes op een bord gooien,” vertelt een bestuurslid. “Het is goed voor de concentratie en het hoofdrekenen. Spelers moeten voortdurend uitrekenen hoeveel punten ze nog nodig hebben.” Daarnaast staat gezelligheid centraal, zeker op avonden waarbij ook ouders regelmatig langskomen. De jeugd is even weg van tablet of spelcomputer en heeft sociaal contact.

Hoewel veel ouders darten nog zien als een kroegsport, wordt de sport steeds populairder, ook onder jongeren. Binnen de jeugdleden bevinden zich meerdere veelbelovende talenten die al toernooien hebben gewonnen in Wedde en elders in het land. Een voorbeeld is Yannick Perton uit Winschoten, die uitkomt in de eredivisie. Ook Fardau de Jong uit Jubbega (Friesland), die zich meerdere keren plaatste voor het EK jeugd darten, draagt de club een warm hart toe en was aanwezig bij de opening.

“Bij onze dartclub is iedereen gelijk,” vertelt Johan Zuidema. “Het maakt niet uit welke functie of status je hebt in het dagelijks leven. Gezelligheid en sociaal contact staan voorop.” De dartbaan is bovendien toegankelijk voor mensen in een rolstoel. “Wij denken niet in problemen, maar in oplossingen.”

De officiële opening van de NDB-JDC-locatie werd verricht door wethouder Harm-Jan Kuper. Na een korte toespraak knipte hij een lint door dat voor een dartbord was gespannen. “Ik ben nu bijna vier jaar wethouder, maar dit is het eerste lintje dat ik doorknip,” grapte hij. Daarna liet hij zelf ook zijn dartkunsten zien. De wethouder had zijn drie kinderen meegenomen; de twee oudsten waren direct enthousiast. “Misschien tijd voor overleg aan de keukentafel,” werd er lachend gezegd.

Tot slot bedankte Johan Zuidema iedereen die Dartclub Zwien Oet Noorden een warm hart toedraagt en de club op welke manier dan ook ondersteunt.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg