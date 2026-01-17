Gedenkwaardige nieuwjaarsreceptie Stichting Vesting Bourtange in teken van afscheid Hendri Meendering

BOURTANGE – De nieuwjaarsreceptie van Stichting Vesting Bourtange stond vrijdag in het teken van het afscheid van vestingmanager Hendri Meendering. De bijeenkomst, die plaatsvond in Restaurant ’s Lands Huys in Bourtange, werd druk bezocht en groeide uit tot een gedenkwaardige middag.

Bij binnenkomst werden handen geschud en wenste men elkaar veel heil en zegen voor het nieuwe jaar. Nadat iedereen was voorzien van een drankje, opende voorzitter Harm Kuil de middag. Het was zijn eerste optreden als voorzitter van de stichting; in januari 2025 volgde hij de vorige voorzitter op, die om gezondheidsredenen zijn functie neerlegde. Kuil sprak zijn grote bewondering uit voor de inzet, het saamhorigheidsgevoel en de betrokkenheid van de vele vrijwilligers en de activiteitencommissie.

In zijn terugblik op 2025 meldde Kuil dat de kaartverkoop het afgelopen jaar flink is gestegen. Bourtange trok tussen de 80.000 en 100.000 bezoekers per jaar, met name dankzij de populaire kerstmarkten. Trots vertelde hij dat Bourtange in 2025 door Forbes Magazine is verkozen tot een van de tien mooiste plaatsen ter wereld. Ook werd de cultuurnota van de gemeente Westerwolde goedgekeurd, waarbij het de bedoeling is dat de Museumjaarkaart straks geldig wordt voor de musea in de vesting, het Klooster Ter Apel en MOW Bellingwolde.

Verder sprak Kuil over plannen voor openbare toiletten, verbetering van de bestrating en de mogelijke overname van de Sikkepit door Het Groninger Landschap. Ook wordt gekeken naar financiële middelen voor onderhoud van gebouwen, de tuin- en beleefroute en het verduurzamen van monumentale panden. Tot slot blikte hij vooruit op het 450-jarig bestaan van Vesting Bourtange in 2030, waarvoor al plannen worden gesmeed.

Daarna werden Hendri Meendering en zijn echtgenote Ciska uitgebreid in het zonnetje gezet. Na ruim acht jaar neemt Meendering afscheid als vestingmanager om op 26 januari burgemeester te worden van Schiermonnikoog. Onder zijn leiding is Bourtange sterk gegroeid en stevig op de kaart gezet. Hoogtepunten waren onder meer het bezoek van koningin Máxima, André van Duin en Janny van der Heijden en de filmopnames voor het Songfestival in de vesting. Ook werd met een glimlach teruggekeken op de coronaperiode, toen er volop werd geschaatst op de bevroren grachten en de koek-en-zopietenten niet ontbraken.

Namens de stichting ontving Meendering een enveloppe met inhoud en een ‘overlevingspakket’. In zijn dankwoord sprak hij zijn grote waardering uit voor de vrijwilligers, de medewerkers van Wedeka die het openbaar groen onderhouden, evenals voor de standhouders en ondernemers die de evenementen mogelijk maken. Hij grapte dat hij zich altijd al de ‘burgemeester van Bourtange’ voelde, maar dat hij die titel nu echt krijgt op Schiermonnikoog, een eiland met 980 inwoners en zo’n 30.000 toeristen. Om alvast in de stemming te komen, klonk een deel van het Fries volkslied.

Ook wethouder Giny Luth sprak Meendering toe en overhandigde namens de gemeente cadeaus: een groot badlaken, passend bij zijn nieuwe woonplek aan het water, en een bijzondere ets van Bourtange. Verder kreeg hij van o.a. de vrijwilligers, de ondernemers en het exercitiepeloton een bootje vol cadeaus, een klok, een oorkonde, meerdere boeketten bloemen en mandjes met lekkernijen.

Het muzikale gedeelte werd verzorgd door shantykoor Störmwind uit Wedde, die jaarlijks op de kerstmarkten in de vesting te vinden is. Samen met de gidsen en Hendri Meendering zongen zij het Bourtanger lied van Marius Monkau. Ook zong Meendering, samen met ‘Marco Schuitje’: Jeroen, het lied De Engelbewaarder, waarbij spontaan een polonaise ontstond. Afgesloten werd met het gezamenlijk zingen van het Grunnegs Laid.

Daarna was het tijd voor de inwendige mens met een buffet van onder meer soep en diverse broodjes. De bijeenkomst werd spectaculair afgesloten met een kanonschot op het Marktplein. Voor deze gelegenheid mocht Hendri Meendering zelf het exercitiepeloton aansturen en het lont van het kanon aansteken.

Voor Meendering komt hiermee een einde aan ruim tien jaar Statenlid, meer dan acht jaar vestingmanager en zijn tijd als inwoner van Westerwolde en de provincie Groningen. Zijn slotwoorden waren veelzeggend: “Maar het blijft altijd mijn Bourtange.”

Foto’s: Jan Glazenburg