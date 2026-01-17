Gemeentebelangen presenteert zich tijdens fotosessie in Vlagtwedde

WESTERWOLDE, VLAGTWEDDE – Als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen op 18 maart had Gemeentebelangen Westerwolde zaterdagmiddag een fotosessie in Vlagtwedde.
Op 18 maart 2026 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Een drukke en spannende tijd breekt aan; ook voor Gemeentebelangen Westerwolde, die ook deze keer met lijsttrekker Giny Luth weer mee doet. De partij viert dit jaar het 45 jarig bestaan.
‘Er moet nog veel gebeuren richting de verkiezingen: een verkiezingsprogramma schrijven, foto’s maken, de campagne voorbereiden en nog veel meer. De mensen die op onze kieslijst staan, hoeven zich dus zeker niet te vervelen. Maar we doen het samen en het schiet al aardig op’, meldt de partij in hun blog.
Zaterdagmiddag stond in het teken van een fotomoment op het bruggetje voor zwembad de Barlage in Vlagtwedde. De namen van de verkiezingskandidaten zijn: 1. Giny Luth Vlagtwedde 2. Marco Visscher Ter Apel 3. Ronald Koskamp Vlagtwedde 4. Erik Geukes Bourtange 5. Esther van de Bund Bourtange 6. Peter Warntjes Wedde 7. Jan Derk Elinga Vlagtwedde 8. Bas Peters Ter Apel 9. Richard van den Broek Blijham 10. Jeroen Visscher Ter Apel 11. Derk Boerma Bourtange 12. Wilke Zijlstra Veelerveen 13. Karolien Geukes Bourtange 14. Richard Gerlofs Wedde 15. Janneke Draadjer Vlagtwedde.
Bron: Gemeentebelangen Westerwolde
Foto’s: Jan Glazenburg