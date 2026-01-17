Gemeentebelangen Westerwolde steunt Selinger boer Westerman

SELLINGEN – Gemeentebelangen Westerwolde steunt boer Frank Westerman door aankoop aardappels.
Door het faillissement van zijn afnemer bleef Frank Westerman met een grote partij consumptieaardappelen zitten. Om dit kwalitatief goede product niet verloren te laten gaan doet hij een poging om ze zelf aan de man te brengen. In zakken van 5 en 10 kilo worden de aardappelen nu online verkocht, met zelfs een bezorgservice. Vandaag was het eerste afhaalmoment en Gemeentebelangen Westerwolde was erbij.
Gemeente Belangen Westerwolde steunt al jaren de lokale ondernemers en laat middels deze aankoop zien dat het niet alleen een papieren zaak is. Politiek gaat vaak over regeltjes en vergunningen maar achter elke aanvraag zit een persoon en dat wordt nog wel eens vergeten. Gemeente Belangen wil oog houden voor de ondernemer en houdt van persoonlijk contact. Het verhaal van de ondernemer is voor hen even zo belangrijk dan de regeltjes.
Voor meer informatie kijk op www.aardappellokaal.nl
Bron en foto’s: Gemeente Belangen Westerwolde