Grote jaarlijkse rommelmarkt in Manege De Driesporen

ONSTWEDDE – In Manege De Driesporen aan de Wessinghuizerweg 4b in Onstwedde wordt op zaterdag 24 januari de jaarlijkse rommelmarkt gehouden. Bezoekers zijn welkom tussen 9.30 en 12.00 uur.
De rommelmarkt vindt plaats in drie manegehallen, waar de aangeboden goederen zijn uitgestald op een gezamenlijke oppervlakte van ruim 2000 vierkante meter. Het aanbod is ieder jaar groot en gevarieerd aan tweedehands spullen.
Bij de manege is een groot parkeerterrein aanwezig, waar bezoekers gratis kunnen parkeren.
De organisatie verwacht ook dit jaar weer veel belangstelling voor de rommelmarkt.
Meer informatie over de rommelmarkt en over inzameling van de rommelmarkt spullen op vrijdag 23 januari vindt je op de website van de manege.
Bron: Bé Wilzing