DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Gisteren is tussen 6.30 en 13.15 uur aan de Marktstraße in Papenburg een geparkeerde VW Golf beschadigd. Dit gebeurde doordat een passerende auto met de linker buitenspiegel de wagen schampte. De schade bedraagt 50 euro. De veroorzaker is onbekend. Getuigen worden verzocht contact met de politie Papenburg op te nemen via 04961/9260.
Gistermorgen is om 7.00 uur ter hoogte van de rotonde in het Hauptkanal links / Hermann-Lange-Straße in Papenburg een 61 jarige fietser aangereden. Een 57-jarige man reed in een Peugeot op de Hermann-Lange-Straße, komend uit de richting van de Fahnenweg, en wilde linksaf de rotonde bij het Hauptkanal oprijden. Tegelijkertijd fietste een 61-jarige man op het voet- en fietspad langs het Hauptkanal, komend vanuit de richting van het Gasthauskanal en op weg naar de Hermann-Lange-Straße. De fietser wilde via het fietspad de rotonde oversteken. De auto en de fiets botsten op de oprit van de rotonde. De 61-jarige fietser raakte zwaargewond en werd voor verdere behandeling naar een ziekenhuis gebracht. De automobilist bleef ongedeerd.
Tussen 16 december en 16 januari vond bij een woning aan de Michaelisstraße in Papenburg een poging tot inbraak plaats. De daders probeerden met een stuk gereedschap de toegangsdeur open te breken. Ze zijn niet binnen geweest en er is dus niets gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. Getuigen worden verzocht contact met de politie Papenburg op te nemen via 04961/9260.
Bron: Politie Leer, Grafschaft Bentheim, Emsland