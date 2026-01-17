Oudejaarsclub Vesuvius brengt ‘even geleende’ diamant terug naar Onstwedde

ONSTWEDDE, ELSLOO – De Oudejaarsclub Vesuvius uit Elsloo (Friesland) heeft vandaag het ‘even geleende’ kunstwerk van de rotonde in Onstwedde weer teruggebracht. Zoals gebruikelijk gebeurde dat met enig ceremonieel vertoon, waarbij de clubleden traditiegetrouw eerder “geleende” objecten weer terugbezorgen. Dit keer verliep het terugbrengen echter anders dan de club vooraf had voorzien.

Bij aankomst bleek namelijk dat de metalen beugel waarin het kunstwerk – een grote blauwe diamant van kunstenaar Theo van Grebben – normaal gesproken hangt, door een aantal inwoners van Onstwedde was verwijderd. Gelukkig wist iemand waar de beugel zich bevond. Met behulp van een mobiele kraan werd deze opgehaald en opnieuw op de rotonde geplaatst, waarna de gigantische glazen diamant weer kon worden ingehangen. Vanwege het drukke verkeer op de rotonde moest dit met grote oplettendheid en precisie gebeuren. Gelukkig werd alles door verkeersregelaars in goede banen geleid.

De diamant werd in de nacht van 13 op 14 december van de rotonde in Onstwedde weggehaald en dook tijdens oudejaarsnacht plotseling op in Elsloo (Friesland). Achter deze ludieke actie van het ‘even lenen’ zat de Oudejaarsclub Vesuvius, die het kunstwerk tijdens de enige openbare zitting van het jaar, op de vroege nieuwjaarsmorgen in zaal ’t Anker, presenteerde aan een toegestroomd publiek.

De diamant sloot perfect aan bij het thema van de club: het zestigjarig bestaan van Oudejaarsclub Vesuvius in 2025. De club werd opgericht op 3 januari 1965. Daarnaast staat de diamant symbool voor trouw en onoverwinnelijkheid. Door de jaren heen bestaat de Vesuviusclub al generaties lang uit trouwe leden die hetzelfde doel nastreven: het verbeteren van het leefklimaat in Elsloo.

Ook is de club al jaren ‘onoverwinnelijk’ dankzij de inzet van vele vrijwilligers en dorpsgenoten, die zich bij tal van evenementen en activiteiten in het actieve dorp inzetten. Al deze mensen dragen bij aan het bereiken van dit bijzondere 60-jarig jubileum van de Vesuviusclub.

In Onstwedde was het verdwijnen van het kunstwerk niet onopgemerkt gebleven. Bewoners en passanten zagen dat de iconische diamant van Theo van Grebben was verdwenen en dat slechts een kale metalen ring achterbleef, voorzien van een boodschap. Op de metalen ondersteuning hadden de clubleden een bordje bevestigd met de tekst: “De diamant is op een andere plek, met nieuwjaar is hij weer op z’n stek.”

De Oudejaarsvereniging Vesuvius staat sinds de oprichting bekend om haar ‘vulkanische’ activiteiten. De Vesuviusberg staat als het ware altijd op uitbarsten. In de nacht van oud op nieuw krijgt het dorp Elsloo tijdens de enige openbare zitting van de club de ‘lava’ over zich heen gestrooid, in de vorm van presentjes voor lokale verenigingen en instanties. En zoals dit jaar opnieuw bleek, beperkt die vulkanische activiteit zich niet altijd tot Elsloo alleen.

Foto’s: Jan Glazenburg